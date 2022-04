Perchè espulso Silvano Michetti (Cugini di Campagna)? Ha bestemmiato dall’Isola dei Famosi 2022/ Ufficiale!

L’esperienza all’Isola dei Famosi 2022 per Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è già finita. È stato espulso per la bestemmia che ha proferito proprio all’arrivo sull’isola. Lo ha annunciato il reality con un comunicato breve ma conciso: “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta“.

Espulsione record, perché il 74enne batterista e co-fondatore del celebre gruppo musicale ha usato quell’espressione praticamente all’inizio della sua avventura. Il concorrente era appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos. La reazione di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022 era legata all’arrivo rocambolesco. Mediaset, che ha effettuato le opportune verifiche, “si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile“.

Silvano dei Cugini di Campagna espulso: cos’è successo all’Isola dei Famosi 2022

Arrivato via mare sulla spiaggia dell’Honduras, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna si è ritrovato a polemizzare insieme al compagno di band Nick Luciani con l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022. Infatti, Alvin gli aveva fatto notare che Nick era bagnato perché era arrivato a nuoto, invece Silvano era abbastanza asciutto. Anche i suoi capelli lo erano. Inizialmente, Michetti ha provato a negare sostenendo di essere arrivato pure lui a nuoto sulla spiaggia. “Eh, ma noi ti abbiamo visto con il barchino“, ha replicato l’inviato del reality condotto da Ilary Blasi.

A quel punto Silvano dei Cugini di Campagna ha avuto una reazione inaspettata: si è, infatti, lasciato andare alla bestemmia (Por*o D*o). Impossibile non captare in diretta tv ciò che ha detto, infatti si è sentita pure una voce fuori campo che ha sottolineato quanto accaduto. Non è stato rimarcato in studio, ma sui social è subito scoppiato il caso che ha poi portato alla decisione del programma di procedere con l’espulsione.

A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de 'I Cugini di Campagna' per l'espressione blasfema pronunciata durante la diretta.













