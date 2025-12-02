Fabio Fognini e la multa salata agli US Open: "Pagai 95 mila euro, in carriera avrò speso mezzo milione"

Fabio Fognini perché è stato multato agli US Open

La carriera di Fabio Fognini ha vissuto di tanti momenti molto curiosi, fatti di vittorie e sconfitte, di alti e bassi, di guadagni stellari ma anche di mazzate dal punto di vista economico. E proprio soffermandosi sul delicato tema, l’ex tennista ha raccontato di aver pagato quasi centomila euro di multa, agli US Open. Alcuni comportamenti sopra le righe sono infatti costati salati, in tutti i sensi, a Fognini che ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato lo scorso luglio dopo la partita persa contro Alcaraz a Wimbledon.

Riguardo al salasso ricevuto agli US Open Fabio Fognini ha raccontato in passato: “Avrei potuto guadagnare molto di più, ma per gli atteggiamenti che ho avuto qualche multa è arrivata. La più salata? Allo Us Open, da 96mila euro. In totale avrò pagato circa mezzo milione di euro di multe in carriera” le parole dell’ex tennista a Belve di Francesca Fagnani. Una carriera comunque ricca sotto tutti gli aspetti, anche se alcuni comportamenti sono costati in ogni caso molto all’ex tennista.