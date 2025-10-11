Perché Fabio Fognini si è ritirato dal tennis? "Volevo smettere il prossimo anno a Montecarlo"

Tra i concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle troviamo Fabio Fognini, il noto tennista ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci, che senza fare troppi complimenti ha colto l’occasione per invitarlo immediatamente in trasmissione e come concorrente del dancing show di Rai1. Ma perché Fabio Fognini si è ritirato dal tennis? Il campione italiano, capace di vincere anche un ATP 1000 in carriera, più precisamente a Montecarlo, ha raccontato in alcune occasioni i motivi che lo hanno spinto a salutare il mondo della racchetta dopo quasi vent’anni di carriera sempre ad alti livelli. Fabio Fognini ha deciso di lasciare la racchetta e appenderla al chiodo anche per via dei tanti infortuni che gli hanno arrecato una sofferenza non indifferente con il passare del tempo:

“Ho sofferto molto a causa degli infortuni negli ultimi anni e alla mia età diventa sempre più difficile. Credo che questa sia la miglior decisione che possa prendere. Ho giocato nel campo più bello del mondo, è l’addio perfetto” le parole del tennista che aveva inizialmente previsto di ritirarsi il prossimo anno a Montecarlo, per festeggiare proprio lì dove ha centrato la sua vittoria più grande.

Ballando con le stelle, come ha fatto Milly Carlucci a convincere Fabio Fognini

Il tennista italiano è uno dei colpi grossi del cast di Ballando con le stelle, che ha preso il via due settimane fa sul piccolo schermo e che ritroveremo oggi all’orario insolito delle 22.50 vista la presenza dell’Italia di calcio nella fascia precedente. Milly Carlucci ha parlato in alcune occasioni del motivo che l’ha spinta a insistere per avere nel cast lo sportivo, che tiene alta la quota discipline sportive di questa edizione di Ballando con le stelle.

La padrona di casa del dancing show ha rivelato a riguardo come già da anni stesse cercando di convincere Fabio Fognini a partecipare al programma: “Lo corteggiavo da anni e ogni volta rispondeva: ‘Quando smetto con il tennis, vengo’. Dopo Wimbledon, ci siamo fiondati”