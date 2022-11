Perché Federica Aversano ha abbandonato Uomini e Donne?/ “Non ero serena e…”

Perché Federica Aversano ha rinunciato al trono di Uomini e Donne?

Perché Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne? Federica aveva intrapreso all’inizio il percorso da corteggiatrice di Matteo Ranieri. Lui aveva però scelto Valeria Cardone e Maria De Filippi aveva chiesto a Federica se si sentiva di intraprendere il percorso come tronista. In queste ore ha fatto molto discutere sui social l’abbandono di Federica. Lei ha rilasciato però un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha chiarito i motivi dell’addio al programma: “Quando ho iniziato il percorso ero super felice e carica, ma gradualmente l’energia è andata diminuendo: non ero serena nella mia vita privata e non riuscivo a concentrarmi su altro. In studio, non ho trovato il colpo di fulmine che poteva distrarmi dalla mia situazione ed è arrivato il momento in cui ho realizzato che prendere il treno non mi riempiva di entusiasmo come prima, all’inizio del trono oppure l’anno scorso. Mi sono detta: “Allora quello non è il mio posto” e ho aperto gli occhi”.

Federica Aversano ha partecipato a Uomini e Donne per riprendersi da un brutto momento che aveva attraversato nella sua vita privata. Di fronte alla possibilità di tornare come dama a Uomini e Donne Over, dichiara: “Per il momento no, penso a ricostruire la mia vita: Uomini e Donne mi é servito anche a riprendermi dopo un “momentaccio”, adesso é giusto che io metta in pratica quello che mi ha insegnato, soprattutto in termini di consapevolezza. Mi auguro di avere una persona accanto a me un domani, pero certo…mai dire mai”.

Federica Aversano nelle scorse ore è tornata attiva sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato in un post di aver abbandonato il programma per non essere riuscita a gestire le emozioni: “Non so gestire le emozioni ma è stato un bel viaggio. Dicono che sono fredda, la verità è che non so gestire le emozioni, ci sprofondo e non so maneggiarle, ne prendo un po’ le distanze quando riesco, soprattutto quando mi sento fragile”.

Poi ha postato un lungo messaggio corredato un video registrato da un’auto: “Qui era una sera a Roma mentre andavo in hotel e ascoltavo un cantante che ho conosciuto da poco e sto amando alla follia, e mi chiedevo cosa fare. Ci sono stati giorni belli, i tramonti degli Elios imparagonabili, tante persone di passaggio ma che mi sono rimaste dentro, saprei dirvi di ognuno qualcosa di bello, tanta umanità, tante esperienze ascoltate, tanti abbracci che mi hanno scaldato e tante risate fino alle lacrime, poi ho capito che a volte che c è un tempo per tutto”. Al Magazine di Uomini e Donne, Federica Aversano ha chiarito che se avesse trovato in qualcuno quel pizzico di euforia che le aveva dato Matteo Ranieri le cose sarebbero andate diversamente.

