Perché Federico Dainese ha abbandonato Uomini e donne/ “Non avevo trasporto mentale…”

Uomini e donne 2022, Federico Dainese: “Dovevo scegliere in tempo breve“

Archiviata l’esperienza a Uomini e donne 2022 e l’abbandono del trono, Federico Dainese si racconta a MondoTv24, in un’intervista di Lorenzo Pugnaloni. L’ex tronista ricorda come arrivò la chiamata della redazione per interpretare tale ruolo nel programma: “Partendo dal percorso da corteggiatore, sono durato poco perché poi finiva il programma. Mi sono trovato molto bene, mi è piaciuta l’esperienza e mi sono detto: chissà se trovero una ragazza e avrò l’esperienza di fare il trono. Allora ho chiesto e mi è stata data questa bellissima possibilità“.

A seguire, rivela come sarebbe dovuto arrivare alla fatidica scelta entro un tempo limitato, in base alle tempistiche gestite dalla redazione. Motivo per il quale ha deciso di abbandonare il trono, evitando così una scelta affrettata ed azzardata: “Se fossi ancora in questa situazione, non aveva senso. Dovevo fare una scelta in un tempo corto e la redazione mi ha detto: ‘Riusciresti a scegliere in un tempo breve?’. Io ho detto: ‘Non ho un’emozione così forte, un trasporto mentale da dire: scelgo tra Vincenza ed Elena e continuo fuori“.

Federico Dainese e il rapporto con le corteggiatrici: perché ha abbandonato

Federico Dainese racconta le difficoltà nel trovare la ragazza giusta. A Uomini e donne 2022 l’ex tronista ha approfondito una doppia conoscenza con due corteggiatrici, Elena e Vincenza. Queste le sue parole: “Rispetto alla penultima puntata, per quello che era successo ad Elena con la nostra discussione, io non andrei mai a riprendere una ragazza così. Di conseguenza rimaneva soltanto Vincenza: con lei mi sono trovato molto bene, ma non avevo quel sentimento così forte da dirle che sarebbe stata la mia scelta. Bellissima ragazza, mi sono trovato bene, ma non c’era quel trasporto mentale“.

La scelta di abbandonare il trono, dunque, è stata dettata dall’assenza di un effettivo trasporto per una delle corteggiatrici. E rigetta le accuse di chi, all’inizio, lo vedeva come un personaggio in cerca di fama o interessato solamente all’aspetto estetico delle ragazze: “A differenza di quello che pensava la gente, che magari diceva che ero superficiale, avessi guardato solo l’aspetto estetico o la fama, avrei detto alla redazione che mi sarei sentito di scegliere e magari sarebbe finita subito fuori. Però non me la sentivo proprio per me stesso“.













