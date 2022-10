Perché Federico Fashion Style ha lasciato Letizia Porcu?/ L’annuncio dopo la festa…

Perché Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono detti addio?

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati dopo 17 anni d’amore. Ad annunciarlo è stata proprio Letizia nelle storie Instagram: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide”. L’hair stylist, diventata famosa dopo essere diventata la compagna di Federico Fashion Style, ha proseguito il suo post, dicendo che, per il bene della figlia, rimarranno comunque amici: “Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Non è ancora chiaro il motivo per cui Federico Fashion Style e Letizia Porcu si siano lasciati, anzi, l’annuncio ha colto un po’ tutti di sorpresa.

Fin da quando l’ex compagno aveva cominciato ad avvicinarsi al mondo della televisione, la Porcu era scesa in campo per difendere il suo orientamento sessuale, che a Ballando con le Stelle era stato messo in dubbio più volte. Federico Fashion Style, da parte sua, in passato aveva difeso più volte la sua storia d’amore con l’ex compagna, dicendo che, la ragione per cui non si erano sposati, era che per loro il matrimonio era fuori moda: “Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”, aveva dichiarato.

L’annuncio della rottura tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu ha sconvolto i fan. L’annuncio della rottura è arrivato il giorno dopo il fantastico party di compleanno del parrucchiere di Anzio. Federico Fashion Style ha invitato solo la figlia mentre la compagna era rimasta a casa. Un gesto inaspettato che aveva subito insinuato il dubbio che tra i due fosse successo qualcosa. L’hair stylist aveva pubblicato sui social la foto con la figlia Sophie e aveva scritto: “Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre”.

Federico e Letizia sono stati insieme 17 anni: i due si sono conosciuti nel 2006, quando erano ancora adolescenti e il loro legame è divenuto sempre più forte, fino a realizzare il sogno di diventare mamma e papà grazie alla fecondazione assistita fatta nel 2017. Cosa ha causato la rottura? Alcuni ritengono che Federico Fashion Style abbia sempre nascosto il suo orientamento sessuale ma che ora abbia deciso di fare coming out. Sarà questo il suo prossimo passo? E soprattutto come mai in questi anni Federico ha mentito sul suo vero orientamento sessuale? Deciderà davvero di uscire allo scoperto? Vedremo cosa succederà.











