Hanno fatto preoccupare e non poco le condizioni di Fedez a Sanremo. Il cantante si è mostrato nella passerella della vigilia con uno sguardo che ha lasciato stupiti i presenti e gli spettatori da casa. Sul Green carpet davanti all’Ariston, infatti, Fedez ha sfilato con i fiori in mano e uno sguardo stranissimo che ha destato stupore tra i fan e i curiosi. A preoccupare, in particolare modo, sono state le pupille del rapper, molto dilatate, quasi completamente nere. Ma perché Fedez ha gli occhi neri? L’artista ha chiarito quanto accaduto, dando una spiegazione plausibile al suo aspetto fisico che aveva preoccupato molto gli spettatori a casa.

“Avevo dimenticato il porta-lenti e quindi non ho potuto toglierle dopo le prove. Gli occhi sono apposto” ha sottolineato Fedez nel podcast “Pezzi”. L’artista, in gara a Sanremo 2025, ha così risposto agli interrogativi dei fan che si sono chiesto cosa fosse successo agli occhi di Fedez, mai così scuri e grandi. Nel dettaglio, il rapper ha spiegato di aver provato l’esibizione generale il giorno prima dell’esordio all’Ariston portando proprio le lenti. Avendo dimenticato però il porta-lenti, non è riuscito a toglierle e dunque le ha tenute anche per sfilare sul Green carpet, dando quell’effetto strano che ha scioccato i fan.

Perché Fedez ha gli occhi neri? I commenti dei social tra ironia e preoccupazione

Fedez ha deciso di usare delle lenti nere perché nella sua canzone, ad un certo punto, dice: “Dentro i miei occhi guerra dei mondi” e ha avuto questa idea. Il suo look con le pupille dilatate ha preoccupato i fan. Non sono mancati i commenti sui social, anche ironici, come i seguenti: “No ma aiuto, gli occhi di Fedez mi ricordano quelli dello squalo di Nemo” o “Io che leggo che la canzone di Fedez piace mentre io ero troppo distratta dagli occhi inquietanti per capirci qualcosa”.

Dopo il Green carpet, infatti, anche nella serata d’esordio a Sanremo Fedez ha deciso di indossare un paio di lenti per dar ancora più risalto al significato del suo brano.