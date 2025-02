Perché Fedez ha gli occhi neri? Fan allarmati dopo averlo visto così diverso

Grande protagonista sul palco dell’Ariston, anche questa volta Fedez ha fatto parlare di sé anche se diversamente da altre volte. Il cantante, infatti, durante questo Sanremo 2025 ha mantenuto un profilo basso: le sue condizioni psicologiche e forse anche fisiche non sono certamente delle migliori dopo un anno davvero difficile alle spalle, culminato con il divorzio dalla ex moglie Chiara Ferragni. In tutto ciò, però, Fedez ha deciso di prendere comunque parte a Sanremo 2025 nonostante abbia pensato in più di un’occasione di lasciare la kermesse musicale. Se per un momento sono stati messi da parte i gossip e lo spettacolo trash, dove i tradimenti sono all’ordine del giorno, non è passato comunque inosservato quanto fatto da Fedez all’Ariston. E anche qualche giorno prima.

Fedez, infatti, si è presentato in condizioni fisiche che hanno destato preoccupazione. Nel dettaglio, a preoccupare sono stati gli occhi del rapper, apparsi eccessivamente grandi. Dunque in tanti si sono chiesti: perché Fedez ha gli occhi neri? La pupilla enorme ha fatto pensare che l’artista fosse sotto effetto di qualche farmaco e che non stesse bene ma fortunatamente non è così. Il look insolito è stata un’idea di Fedez per avvicinarsi ancor di più alla sua canzone.

Perché Fedez ha gli occhi neri? “L’ho fatto perché…”

Il giorno prima dell’esordio ufficiale sul palco dell’Ariston, Fedez ha deciso di presentarsi con delle lenti nere agli occhi. Il motivo? Accostarsi al suo brano che racconta la depressione. “Dentro ai miei occhi, guerra dei mondi” recita il brano del rapper milanese, tra l’altro molto apprezzato dalla critica. Per questa ragione Fedez ha deciso di mettersi delle lenti nere che gli hanno ingrandito l’occhio e di cantare proprio con quelle. A prima vista, durante il Green carpet, i fan si sono allarmati, per poi abituarsi a vederlo così anche durante le esibizioni.