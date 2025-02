Fedez non è stato indagato nella questione curva Sud del Milan, e lo conferma la Procura di Milano. Durante l’ultima conferenza stampa su Sanremo 2025, però, sono state tante le domande mosse a Carlo Conti sulla questione e soprattutto sull’ammissione in gara del cantante. Lui ha risposto in maniera super partes dicendo che a quanto gli risulta il rapper non è assolutamente iscritto nel registro degli indagati e che dopotutto lui non è un giudice, bensì il direttore artistico.

Carlo Conti ha poi continuato dicendo di essere garantista verso qualsiasi processo. Del resto si sa, uno dei fondamenti legislativi del nostro Paese è la presunzione di innocenza, e il conduttore di Sanremo 2025 vuole credere nell’innocenza di Fedez fino a prova contraria. Quello che però ha tenuto a dire Carlo Conti è che ogni cantante è completamente libero di scegliere da solo se continuare nel percorso anche dopo un avviso di garanzia oppure ritirarsi. “Sono scelte personali“, ha continuato il conduttore, ribadendo di aver scelto canzoni in base al loro grado di rappresentanza, e a lui queste son piaciute al di là di qualsiasi polemica.

Sanremo 2025, Carlo Conti parla di Fedez e della decisione di Emis Killa: “Non avrebbe vissuto bene il Festival”

Durante la conferenza stampa su Sanremo 2025, alcuni giornalisti hanno fatto notare al conduttore del Festival che Fedez è indagato per la questione su Cristiano Iovino, il quale era stato aggredito nell’aprile 2024, e tra i partecipanti alla vicenda risultava anche Fedez nella discoteca The Club. Sebbene sia ancora tutto da confermare, il rapper è iscritto nel registro degli indagati. A questo punto Carlo Conti ha tenuto a fare una precisazione, dicendo che essere indagati non è una discriminante per essere fuori dal Festival. Un conto è la condanna, un conto le indagini.

Poi ha continuato parlando di Emis Killa, il quale ha preferito ritirarsi per una questione di tranquillità mentale. “Non avrebbe vissuto bene il Festival“, dice, mentre Fedez avrà la piena libertà di gestire i fatti personali come meglio crede. Oltretutto, il rapper milanese pare non voglia fare conferenze stampa relative a Sanremo 2025, e per questo motivo non sappiamo ancora la sua versione dei fatti e i motivi che lo hanno portato ad esibirsi comunque alla kermesse.