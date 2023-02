Perché Fergie ha lasciato i Black Eyed Peas?/ “Ha un compito difficile…”

Fergie e i Black Eyed Peas: perché la cantante ha lasciato il gruppo?

I Black Eyed Peas sono tra super-ospiti internazionali della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. All’appello mancherà la cantante Fergie, che per diverso tempo ha fatto parte della band, salvo poi fare un passo indietro per dedicarsi alla vita da mamma. Dunque alla domanda, che in molti si pongono, sul perché Fergie abbia lasciato i Black Eyed Peas, la risposta è abbastanza semplice ed intuitiva, come spiegato anche dallo storico leader del gruppo, Will.i.am. “Fergie vuole concentrarsi sul fare la mamma”, ha spiegato brevemente il leader e autore dei brani dei Black Eyed Peas, sottolineando come l’allontanamento di Fergie sia avvenuto in serenità ed in maniera volontaria.

“Il suo è un compito difficile“, ha detto. “E se è questo ciò che vuole realmente, noi siamo qui per lei. Nel caso, sa sempre dove trovarci, noi rispettiamo il suo volere perché l’amiamo e per lei vogliamo solo il meglio”. Ad ogni modo la decisione di lasciare i Black Eyed Peas sarebbe arrivata dopo la separazione dal marito Josh Duhamel, con cui era salita all’altare nel 2009 e che le aveva dato anche il figlio Axl. “Fergie è nostra sorella. Sfortunatamente i nostri programmi non si conciliano con la sua volontà di essere una fantastica mamma, e lei vuole concentrarsi su quello”, ha ribadito il rapper apl.de.ap, facendo eco alle parole del collega Will.

Fergie e il successo con i Black Eyed Peas: ecco chi sono tutti i componenti storici

Ma chi sono i Black Eyed Peas e quali sono i componenti del gruppo ora che Fergie ha lasciato? Parliamo innanzitutto di un gruppo dalla fama mondiale, che si è formato nel 1995 a Los Angeles (California) grazie alla collaborazione tra i rapper apl.de.ap, will.i.am (già compagni di liceo) e Taboo. Nel corso della loro carriera hanno coinvolto altre personalità dal mondo della musica, come la corista Kim Hill e appunto la cantante Fergie e la cantante J. Rey Soul.

L’esordio arriva nel 1998 con il brano Behind the Front, ma il vero successo esplode nel 2003 con il terzo album Elephunk, il primo inciso con Fergie, con i singoli Where Is the Love?, Shut Up, Hey Mama e Let’s Get It Started. Nel 2005 ecco l’uscita di Monkey Business, promosso dai singoli Don’t Phunk with My Heart, Don’t Lie, My Humps e Pump It.

