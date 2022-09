Perché Ferrari corre in giallo a GP di Monza/ Linus svela: “È omaggio a Enzo Ferrari”

La Ferrari corre in giallo al GP di Monza, in programma domenica 11 settembre 2022,ed in molti si stanno chiedendo il perché. In realtà, la macchina continuerà ad essere rossa come di consueto, ma ci saranno alcuni dettagli di questo colore. A svelare il motivo, ai microfoni di Radio Deejay durante una puntata a tema Formula 1, è stato il conduttore Linus, in compagnia di Nicola Savino.

“Fa parte delle celebrazioni per il 75° anniversario. La macchina rimane rossa, però ci saranno dei dettagli gialli importanti: l’alettone, l’halo, la presa d’aria. Il giallo è infatti il secondo colore della Ferrari. Enzo Ferrari aveva deciso che il colore della sua macchina sarebbe stato il giallo, il colore di Modena. Il giallo che fa parte dello scudetto con il cavallino rampante è il giallo Modena. Il rosso invece è il rosso corse”, questa è stata la spiegazione del conduttore radiofonico.

Perché Ferrari corre in giallo a GP di Monza? Il motivo è nelle celebrazioni dell’anniversario

Il perché la Ferrari corre in giallo al GP di Monza è dunque da ricondurre all’anniversario della nascita del marchio. Era quello infatti il colore che piaceva a Enzo Ferrari, il suo creatore, che lo affiancò al rosso. Il motivo di questa scelta è da ricondurre alla città di Modena, che nel suo stemma ha proprio il giallo e il blu. Il colore in questione è sempre stato un tratto distintivo del Cavallino Rampante, ma in questa occasione lo sarà ancora di più.

I dettagli che si tingeranno di giallo saranno diversi: dalla livrea della F1-75 alle tute e i caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz, fino al motorhome dell’hospitality e le pareti del box. Sull’ala posteriore infine ci sarà anche il logo con la celebre effe lunga in giallo su nero. I cambiamenti saranno tali soltanto in occasione di questa corsa.

