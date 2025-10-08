Dopo 17 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati e dopo l'annuncio spunta un retroscena sulla rottura.

Dopo 17 anni vissuti l’uno accanto all’altra, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. In seguito a varie voci e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio ufficiale dall’ex coppia che ha spiazzato il pubblico. “È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene“, ha scritto lui. “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene“, ha aggiunto lei.

Guillermo Mariotto: "Vissuto un amore bellissimo con Lee Qwelan"/ "Ci sposammo come due scappati di casa"

Dopo aver ufficializzato la rottura, Bisciglia e la Camassa non sono più tornati sulla fine della loro storia d’amore di cui, tuttavia, ha parlato Riccardo Signoretti che ha svelato qualche retroscena sulla fine della lunga storia d’amore della coppia sia sul settimanale Nuovo Tv che ai microfoni di Caterina Balivo.

Silvio Vanadia e Grelmos sono fidanzati? Scatta bacio/ Nipote di Berlusconi e star di TikTok inseparabili

Riccardo Signoretti: retroscena sulla rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

“La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Coppia inossidabile da diciassette anni, ora annunciano a sorpresa che le loro strade si dividono. Non sono certo i primi due a lasciarsi dopo un fidanzamento così lungo e dopo aver più volte dichiarato l’intenzione di sposarsi e allargare la famiglia. Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: «Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?». Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona“. Queste le parole di Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo Tv.

Sabrina Zago, prima foto con Nicola dopo l'addio a Uomini e Donne/ La dama felice e innamorata

Signoretti, poi, ha parlato della fine della relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ai microfoni di Caterina Balivo nel corso de La volta buona: “Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci (su una loro ipotetica rottura, ndr) circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea“.