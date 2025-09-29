Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni: l'annuncio e perché è arrivata la rottura.

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio della fine della lunghissima storia d’amore di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Ad annunciare la rottura sono stati il conduttore di Temptation Island e la showgirl che, con un comunicato pubblicato sui social in cui svelano di aver aspettato un po’ prima di comunicarlo, hanno spiegato di aver preso strade diverse continuando, però, a volersi bene. “Già da un po’… Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, le parole scelte da Bisciglia per annunciare la fine della relazione.

Poco dopo, poi, sono arrivate le parole di Pamela: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene”.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: i motivi della rottura

Dopo quasi due decenni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di mettere un punto alla relazione percorrendo due percorsi diversi e separati. I motivi che hanno portato a questa, difficile decisione non sono stati svelati dai diretti interessati che, spesso, sono stati al centro di voci circa un imminente matrimonio o l’arrivo di un figlio.

La notizia ha spiazzato chi ha amato la coppia Bisciglia-Camassa ma i più attenti avevano notato alcuni indizi nel corso dell’estate. Nessun contenuto di coppia, nessun riferimento a Temptation Island da parte di Pamela e nessun gesto social che rassicurasse i fan che, da mesi, pensavano ad una presunta crisi di coppia. Crisi che, purtroppo, ad oggi è diventata una rottura definitiva.