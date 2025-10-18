Filippo Magnini ricorda i motivi che portarono alla rottura con l'ex fidanzata Federica Pellegrini: "Ho sofferto molto e sperato, ma poi..."

Quella tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini è stata una storia d’amore molto chiacchierata nel mondo del gossip. Non solo per l’intensità con cui i due hanno vissuto la loro relazione, ma anche per il finale burrascoso che all’epoca lasciò tutti di sasso. Oggi Federica e Filippo hanno decisamente voltato pagina, entrambi infatti hanno trovato nuovi amori e il loro rapporto fa parte di un passato che appare lontanissimo. I contatti freddi e distaccati dimostrano che la fine della loro storia ha lasciato non pochi strascichi. La stessa nuotatrice, in una intervista rilasciata tempo fa a La Stampa, aveva parlato di “massacro” sentimentale, ripensando all’epilogo complicato con Filippo.

“E’ evidente che eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”, ha comunque detto Federica, oggi felice e serena al fianco del compagno e collega Matteo Giunta. Magnini, invece, per quanto riguardo la storia con Pellegrini ha confidato di essere stato lasciato da lei e di aver sofferto molto all’epoca, in quanto era contrariato alla rottura.

Filippo Magnini ricorda la fine della sua storia d’amore con Federica Pellegrini: “Non era più sicura…”

Sono passati diversi anni da quel giorno, ma Filippo Magnini ricorda ancora bene i motivi che portarono a dirsi addio. “Federica non era più sicura dell’amore, mi ha lasciato lei. Io ho sofferto tanto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”, la spiegazione del nuotatore.

Entrambi, come dicevamo precedentemente, hanno oggi trovato una serenità inaspettata: la Pellegrini è felicemente sposata con Matteo Giunta, padre di sua figlia Matilde. Mentre Filippo fa coppia fissa con Giorgia Palmas, con cui ha messo al mondo Mia. Con questi presupposti non può esserci spazio per il rammarico tra i due ex fidanzati, anche se i rapporti dopo la rottura sembrano essersi raffreddati completamente.

