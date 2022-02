Perchè Fiorello non ci sarà oggi a Sanremo 2022?/ Amadeus: “Non credo che tornerà”

Perchè Fiorello non ci sarà oggi alla seconda serata di Sanremo 2022? Questa è la domanda che tanti appassionati della kermesse canora si stanno ponendo in questi minuti. Dopo il successo della serata d’esordio, il Festival torna con un nuovo attesissimo appuntamento ma Amadeus non potrà contare sul sostegno e sulla genialità del grande amico: lo showman siciliano infatti non sarà al teatro Ariston…

L’annuncio è arrivato dallo stesso Fiorello nel corso della conferenza stampa odierna. «Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il plaid pronto e tisana al tiglio», le parole dello showman. Nessuna motivazione particolare, ma non è ancora chiaro se l’assenza di questa sera sia eccezionale o la “regola”. In nottata, sul palco dell’Ariston, il mattatore siciliano aveva dichiarato: «La mia avventura a Sanremo finisce qui».

Come dicevamo, l’assenza di Fiorello al festival per la seconda serata potrebbe non essere occasionale. Nel corso della conferenza stampa, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha fatto scattare l’allarme: «Non lo so, ma credo che non tornerà. Ieri sera mi ha fatto un grande regalo, quello che farà in seguito lo deciderà lui. Se dovesse tornare deve solo entrare». Parole, quelle del volto di Reazione a catena, che hanno acceso il dibattito sui social network. Gli italiani, infatti, amano Fiorello e sono semplicemente innamorati delle sue performance e delle sue gag, basti pensare al siparietto con il direttore di Rai 1 Coletta o ancora agli “scambi” con Matteo Berrettini. A confermare ciò, i dati degli ascolti televisivi: oltre 11 milioni di spettatori e picco a 16,5 milioni, raggiunto grazie alla presenza sul palco di Fiorello. Non ci resta che attendere e aspettare novità, nella speranza che il mattatore siciliano decida di tornare al fianco dell’amico…

