Forbidden Fruit oggi 15 agosto 2025 non va in onda su Canale 5: perché, cosa c'è al suo posto, quando torna in onda e le anticipazioni

La giornata di Ferragosto, si sa, è ricca di cambiamenti nei palinsesti televisivi, ed è così anche per la programmazione di Canale 5. Questa subisce oggi alcune variazioni, che includono anche la messa in onda delle amate soap turche che popolano il pomeriggio. Dunque, se oggi vi aspettavate di godervi una nuova puntata di Forbidden fruit, sappiate che non sarà possibile.

La soap va infatti in ferie, seppure di pochi giorni, a partire da oggi 15 agosto 2025. Al suo posto, dalle ore 14.35, va in onda il film Rosamunde Pilcher – Un amore senza tempo, subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Seguirà una nuova puntata di If You Love e, dalle 17.23, un doppio appuntamento con la soap turca La Forza di una donna. La serata di Canale 5 seguirà poi con la solita programmazione, fatta da Sarabanda, TG5 e La Ruota della Fortuna, fino alla prima serata con i film programmati.

Quando torna in onda Forbidden Fruit? Le anticipazioni della prossima puntata su Canale 5

Forbidden fruit, dunque, è l’unica soap turca a non andare in onda oggi 15 agosto 2025 su Canale 5. Per vedere la nuova puntata bisognerà attendere direttamente la prossima settimana: la soap infatti torna in onda lunedì 18 agosto alle ore 14.39 con una nuova puntata. Ma cosa ci aspetta?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit ci svelano che ci sarà un incontro tra Ender e Kemal che hanno in progetto di far lasciare Halit e Yildiz. È proprio per questo fine che Ender lo assume come suo autista personale, in questo modo l’uomo potrà entrare in casa di Halit senza creare sospetti. Intanto, nel corso della nuova puntata della soap, Cem si accorgerà che Zeynep non è in forma ed ha anzi il morale a terra.

