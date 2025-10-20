Francesca Carrara, chi è l'ex marito dell'ex concorrente de il Grande Fratello: ecco i motivi dietro il suo ritiro e il destino del figlio Simone

Oggi, 20 ottobre, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Si tratta di una puntata piuttosto speciale dato che, durante la settimana, è stato annunciato un altro ritiro tra i concorrenti. Difatti, Francesca Carrara ha dovuto abbandonare la Casa per motivi familiari. I profili ufficiali del GF hanno pubblicato il comunicato sui social, senza però dare ulteriori dettagli. Il figlio Simone, con cui fa coppia in gara, ha deciso invece di rimanere, scatenando ancora più curiosità. Ad ogni modo, in tanti sono ansiosi di capire cosa dirà a riguardo Simona Ventura in diretta, così da capire meglio cosa sta succedendo.

Ma, andiamo a conoscere meglio l’ormai ex gieffina. Francesca si è sposata giovanissima, a soli 19 anni, con il fidanzato di lunga data che conosceva fin dall’adolescenza, e da quell’unione sono nati due figli. Il matrimonio è durato più di vent’anni, ma circa cinque anni fa la relazione è finita a causa di un tradimento da parte del marito. Nonostante tutto, Francesca ha sottolineato che la fine del matrimonio non ha cancellato gli anni vissuti insieme.

Francesca Carrara lascia il Grande Fratello: la scelta del figlio Simone

Ciò che ha lasciato molti spettatori spiazzati è che Francesca Carrara abbia dovuto lasciare la Casa per motivi familiari, con suo figlio Simone che invece ha deciso di continuare il suo percorso. Per questo, molti sostengono che non è successo nulla di grave, dato che Simone ha scelto di restare in gara. Nel frattempo, un’altra concorrente tornerà invece questa sera nella Casa: Anita Mazzotta. Dopo la morte della mamma, la gieffina ha deciso di darsi comunque una seconda possibilità nel reality.