Perchè Francesca Chillemi sarà assente a Ballando con le stelle?/ “Ha il covid”

Francesca Chillemi positiva al Covid: l’annuncio di Milly Carlucci

Francesca Chillemi sarebbe dovuta essere la ballerina per una notte, a Ballando con le stelle. L’attrice di Che Dio ci aiuti, però, è risultata positiva al Covid-19, per cui non potrà partecipare come previsto al programma. Ad annunciarlo è la stessa Milly Carlucci, in collegamento con La Vita in diretta, : “Ha preso il Covid ieri, quindi in soccorso arriva la madre superiora: Valeria Fabrizi“.

Al posto di Francesca Chillemi che avrebbe dovuto esibirsi nel talent show, ci sarà Valeria Fabrizi, ovvero la collega “suor Costanza” che aveva già partecipato a Ballando con le stelle. Nonostante la notizia sia ufficiale, sulla Rai continua ad essere mandata in onda la pubblicità con l’attrice come ballerina di una notte. Probabilmente, il tutto verrà aggiornato nelle prossime ore dall’emittente, chiarendo il malinteso. Al momento l’attrice di Viola come il mare non ha rilasciato dichiarazioni neanche sui social sul suo stato di salute.

Francesca Chillemi confessioni: “Ho fatto un percorso su me stessa”

Francesca Chillemi, in un’intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato dell’ultima fiction che la vede protagonista Viola come il mare e del tema della bellezza. L’attrice rivela: “Ho fatto un percorso su me stessa, che mi ha portato a non paragonarmi a degli stereotipi. È difficile accettare noi stessi. La diversità può essere un pregio o un difetto. Per me oggi è un pregio, ma in passato non mi piacevo perché non ero fedele a me stessa”.

Francesca Chillemi parla anche della sua bambina: “Ha 6 anni e mezzo e inizia a capire il mio lavoro. Il set l’ha sempre vissuto come una cosa normale, ma adesso vede anche la messa in onda. Venerdì era con le sue amiche per un pigiama party e si è messa a piangere quando mi hanno arrestata”.

