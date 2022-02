Perchè Francesca Michielin dirige l’orchestra per Emma a Sanremo 2022?/ Il motivo è speciale

Emma Marrone ha deciso di tornare a Sanremo dopo anni dalla vittoria con il brano “Non è l’inferno” portando la canzone “Ogni volta è così”. Un’emozione speciale per la cantante salentina che ha scelto di avere al proprio fianco un’amica come Francesca Michielin che, non solo la supporta dietro le quinte, ma anche sul prestigioso palco del Teatro Ariston dirigendo l’orchestra. Dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno partecipando come artista in gara, in coppia con Fedez con il brano Chiamami per nome, Francesca Michielin, quest’anno, ha deciso di tornare a Sanremo ma in una veste inedita, quella di dirittrice d’orchestra.

Si tratta del coronamento di un lungo percorso di studio al Conservatorio intrapreso dalla Michelin negli scorsi anni e che ora sta concludendo come ha spiegato lei stessa su Twitter. “Sto finendo di scrivere la tesi di laurea, sto sclerando male ma sono anche mega felice perché vedo pian piano concretizzarsi il capitolo finale di un percorso in conservatorio che è durato tanto e mi ha dato tanto. A chi si sta per laureare o a chi è entratə in sessione, daje”.

Francesca Michielin, ecco perchè dirige l’orchestra a Sanremo 2022 per Emma Marrone

Per coronare il suo percorso di studio al Conservatore, Francesca Michielin ha chiesto ad Emma Marrone di dirigere l’orchestra a Sanremo 2022. Una richiesta che la cantante salentina ha immediatamente accolto. “Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica“, ha scritto sui social la cantante salentina.

Sul palco del Teatro Ariston, durante la prima esibizione, Emma e Francesca Michielin si sono supportate stringendosi poi in un abbraccio al termine della performance e questa sera torneranno insieme ad esibirsi davanti al pubblico del Festival.



