Perchè Francesca Pascale ha lasciato Paola Turci?/ “Voglio mettermi al primo posto”

Ormai è finita del tutto tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi ed ex Consigliere della Provincia di Napoli. Le due stanno affrontando una separazione dolorosa dopo una storia lunga ben 5 anni e un matrimonio da due. In una lunga intervista al Corriere della Sera è stata proprio Francesca Pascale a sfogarsi e a raccontare come sono andate le cose, ammettendo che ad allontanarsi è stata proprio lei. Una separazione dolorosa, che, come racconta, le ha insegnato che al primo posto deve sempre mettere sé stessa. A colpire i fan della coppia è stata però una frase in particolare: la Pascale ha detto che questo allontanamento è stato un “atto d’amore” nei suoi confronti, lasciando intendere di aver divorziato per proteggere sé stessa.

Francesca Pascale e Paola Turci hanno divorziato/ "Crisi, ripicche e vendette tra loro"

Ma qual è stata la causa della fine del loro amore? Paola Turci e Francesca Pascale si erano sposate nel 2022, con un matrimonio che aveva conquistato tutti gli italiani, amanti della cantante e sostenitori della nuova coppia. Le due si erano conosciute e innamorate non molto dopo la liaison della consigliera con Silvio Berlusconi, tematica che ancora oggi rappresenta per lei una spada di damocle. “Il mio passato è ingombrante”, ammette “ma Silvio Berlusconi è stato la persona più importante per me”. Francesca Pascale racconta al Corriere di quel periodo della sua vita insieme all’ex premier di Forza Italia, svelando quanto fosse fondamentale per lei la sua presenza. Lo descrive come un amante, un confidente e anche un amico, e confessa di essere stata gelosissima di lui.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate?/ Sparite foto di coppia e non solo: "matrimonio in crisi"

Francesca Pascale su Paola Turci: “Berlusconi mi aveva detto che sbagliavo”

Un amore che le è rimasto nel cuore quello con l’ex Presidente del Consiglio e imprenditore dalle mille sfaccettature. Francesca Pascale sembra parlare di Berlusconi come un padre e come una guida che l’ha accompagnata in moltissimi momenti della sua vita, anche quando poi si è innamorata dell’affascinante cantante Paola Turci. Proprio in quei momenti, Berlusconi le aveva consigliato di lasciar perdere con una frase molto buffa e a tratti paterna: “Ma allora non ti ho insegnato niente”, le aveva detto in tono ironico, lasciando forse intendere che la Turci non era la scelta migliore per lei. Eppure, nel 2022 entrambe hanno deciso di procedere con un’emozionante unione civile dopo qualche anno di relazione.

Paola Turci replica alle voci di crisi con Francesca Pascale: “Sciocchezze sul nulla”/ Ma Dagospia rilancia!

Ai tempi, Francesca Pascale aveva dichiarato con grande emozione che quella tra le due era una scelta convinta, e che era innamoratissima della sua Paola Turci. Amore che però è finito dopo soli due anni con grande sofferenza. “Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento”, dichiara sempre al Corriere della Sera, ribadendo che esattamente come le storie d’amore eterosessuali, anche quelle “arcobaleno” possono finire con tanto dolore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA