Uno dei colpi di scena più grandi di quest’anno è stata senza dubbio la separazione di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Non che la rottura non fosse già nell’aria, date le continue crisi e i vari tira e molla, ma di certo nessuno si sarebbe aspettato un addio definitivo da parte dell’amatissima coppia. Cos’è successo? Andiamo a vedere quali sono attualmente le ipotesi sulla fine della loro relazione e perchè Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati.

Perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici? Ha litigato con Maria De Filippi?/ Tutte le ipotesi e la sua verità

“Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia“, avevano scritto sui social, “abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra“. Un colpo al cuore per molti fan, che dopo aver visto il loro messaggio firmato si sono chiesti cos’abbia potuto causare questa separazione definitiva. Già diverso tempo prima Raimondo Todaro aveva annunciato una rottura nel 2020, anche se poi i due si erano dati una seconda chance.

Francesca Tocca chi è e figlia Jasmine: ha un fidanzato? Spunta Davide Greco/ "Beccata col barbiere dei vip"

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, le crisi e lo strano silenzio dopo al separazione definitiva

Nonostante la loro separazione, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno mantenuto i buoni rapporti per la loro figlia Jasmine, mettendo sempre al primo posto la famiglia. Ad ogni modo, l’ex coppia non ha mai chiarito i motivi della separazione, anche se si suppone che si siano lasciati per tensioni personali. Certo è che ormai da tempo era chiaro che qualcosa nel loro matrimonio non stesse funzionando al meglio, e forse non sono riusciti a far fronte all’ennesima crisi che ha colpito il loro matrimonio. Per ora nessuno dei due ballerini ha fatto sapere la sua verità, anche se con i fan avevano sempre condiviso tutto. Stavolta, invece, la coppia non ha resistito alle discordie come invece era successo in passato.