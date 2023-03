Perché Francesca Tocca non è al serale di Amici 22?/ La crisi con Raimondo e l’arrivo di Benedetta

Francesca Tocca, perché non è al serale di Amici 22? Le voci di crisi con Raimondo Todaro

C’è una grande assente nel serale di Amici 22 ed è Francesca Tocca. La ballerina di latino del team dei professionisti del talent, da anni elemento stabile del programma nonché molto apprezzato, stando alle indiscrezioni non sarà sul palco del serale per esibirsi insieme agli allievi. Nelle ultime settimane è inoltre scomparsa anche dal quotidiano, cosa che ha iniziato ad allarmare i fan.

In concomitanza sono iniziate a circolare voci di crisi col compagno Raimondo Todaro. I due sarebbero in rapporti difficili dallo scorso novembre, cosa che sarebbe testimoniata anche dall’assenza di foto insieme sui social (l’ultima pubblicata da Raimondo risale ad agosto 2022) e di semplici riferimenti l’uno all’altra. Addirittura l’ultimo post in assoluto pubblicato da Francesca su Instagram risale proprio a novembre 2022.

Francesca Tocca 'sostituita' da Benedetta Vari: il vantaggio per Mattia Zenzola ad Amici

E se le voci di crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca corrono (e non ricevono smentita dai diretti interessati), ad Amici la ballerina si dilegua, mettendo a quanto pare la produzione di fronte alla necessità di trovare un’altra ballerina. Quando allora l’allieva di Todaro Benedetta Vari viene eliminata, Maria De Filippi le propone un contratto come professionista, dicendole che in questo modo “fai un favore anche a noi”; forse proprio per la mancanza di una ballerina di latino dopo l’addio di Francesca? Al momento non conosciamo la verità su questa lontananza o presunto addio della Tocca, sulla quale possiamo solo avanzare supposizioni in base agli indizi a nostra disposizione. Certo è che la scelta di Benedetta come professionista ha un ulteriore vantaggio che è la possibilità che Mattia Zenzola possa finalmente esibirsi in coppia senza alcuna parete divisoria.

