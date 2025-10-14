Perché Francesco Moser e l'ex moglie Carla Merz si sono separati? Il divorzio dopo circa 40 anni di matrimonio e le motivazioni spiegate dall'ex ciclista

Oggi pomeriggio, martedì 14 ottobre 2025, torna in onda su Rai 1 La volta buona con la conduzione di Caterina Balivo, pronta ad accogliere numerosissimi ospiti nel suo studio televisivo. Ampio spazio verrà dedicato alla vita e carriera di un campione dello sport come Francesco Moser che, per l’occasione, si racconterà ai microfoni della padrona di casa.

Il celebre ex ciclista ha vissuto una lunga vita praticando sport e, allo stesso tempo, ha sempre conservato un basso profilo tutelando al massimo la sua vita privata. Al suo fianco per circa 40 anni c’è stata l‘ex moglie Carla Merz, estranea al mondo dei riflettori e di cui si conoscono pochissime informazioni, quelle perlopiù inerenti alla storia d’amore con lo sportivo.

La coppia si è sposata in Trentino Alto Adige nel 1980, in Piazza Duomo a Trento, e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Francesca, Carlo e Ignazio, quest’ultimo il più famoso dei tre nonché marito di Cecilia Rodriguez.

Francesco Moser e l’ex moglie Carla Merz: perché si sono separati

Tuttavia il matrimonio tra Francesco Moser e l’ex moglie Carla Merz si è bruscamente interrotto dopo circa 40 anni. Era luglio 2022 quando emerse la notizia del divorzio, sebbene i due conducessero vite separate da diverso tempo, come allora raccontato dall’ex ciclista in un’intervista al Corriere della Sera: “Siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio, due mesi fa“.

Ma perché le coppia si è separata? “La vita va avanti veloce, a un certo punto ci si guarda in faccia e non ci si riconosce più. Arrivati a quel punto è giusto prendere strade diverse per rispettarsi a vicenda“, ha dichiarato Moser.

Dopo 42 anni di matrimonio, però, non sarà la separazione a scalfire il loro legame: “Ci abbiamo ragionato sopra da persone civili, siamo rimasti in buoni rapporti come si dice in questi casi. Ci vediamo, ci sentiamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori“.