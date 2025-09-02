Franco Battiato, iconico cantautore italiano, ha lasciato intendere quali potrebbero essere i motivi del perchè non ha avuto moglie e figli.

Paroliere e voce inconfondibile, Franco Battiato è stato un maestro della musica italiana ma in quanto artefice di brani densi di significato è da considerare geniale non solo per la resa artistica ma soprattutto per ciò che veicolava con le sue personali creazioni. Metafore, sillogismi, antifone e simili; i suoi brani non erano mai banali, sempre finalizzati ad un racconto che alimentasse gli stimoli e le riflessioni piuttosto che avere un messaggio immediato e di breve conservazione. Tante curiosità sulla sua vita privata, come ovvio che sia dato il grande seguito costruito nel corso della sua inestimabile carriera. C’è una domanda che per diverso tempo ha alimentato le riflessioni degli appassionati e che appartiene ad un settore ben lontano dalla musica: perchè Franco Battiato non ha avuto moglie e figli?

Sembrerà una domanda fuori contesto ma in realtà lui stesso, incalzato sul tema sentimentale, ha offerto risposte che nel tempo hanno reso ancor più noto il suo estro e al contempo il suo carattere. Musicalmente e umanamente cercava la libertà; Franco Battiato non ha avuto moglie e figli, ma per lui non si è mai trattato di una scelta mirata o di una volontà inalienabile. L’amore per lui era un sentimento inesauribile e soprattutto stimolo importante proprio per la fase creativa; al contempo, dal punto di vista dei legami, proprio per il suo modo di vedere la vita riusciva difficilmente – forse – a trovarsi imbrigliato in rapporti ed impegni stabili.

Franco Battiato tra concetto di libertà e affermazione individuale

“Non posso concepire l’idea di litigare per un dentifricio”, una battuta di Franco Battiato che rende evidente il suo pensiero seppur con toni giocoso. “Necessito di libertà”, asseriva il compianto cantautore, pensieri e parole che avvalorano la risposta al perchè non ha avuto moglie e figli. Come detto in precedenza, pur non escludendo l’amore della sua vita, non ha forse trovato il modo giusto di declinare i suoi principi a quelli altrui.

“Esistiamo per seguire il nostro destino ed evolverci, non certo per fare figli e produrre simili copie”, parlava così Franco Battiato sottolineando un punto di vista marcato e personale. Il ragionamento del cantautore mira a sgretolare quei costrutti sociali che vengono dati per scontati; quella sorta di pressione legata ad una sorta di ‘obbligo morale’ di costruire una famiglia e procreare. Lui, in quanto individuo, rivendicava non solo il suo personale concetto di libertà ma in un certo senso anche il diritto di affermarsi come individuo a prescindere dalla tipologia di legami sentimentali e affettivi costruiti nel tempo. Si tratta ovviamente di interpretazioni, di possibili messaggi tra le righe; Franco Battiato non si è mai dilungato in maniera netta sul perchè non ha avuto moglie e figli ma raccontato del suo pensiero, delle sue riflessioni, si può appunto evincere il senso delle sue scelte o non scelte.

