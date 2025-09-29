Perché Fru ha abbandonato Pechino Express 2026? Lui rompe il silenzio sui motivi: chi sono i nuovi inviati? Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo

Perché Fru non ci sarà a Pechino Express 2026, l’ex inviato rompe il silenzio: “La fine è parte del viaggio”

In questi giorni trapelano le prime indiscrezioni su Pechino Express 2026 e sul cast di concorrenti che saranno le coppie di viaggiatori veri e propri protagonisti dell’adventure game. Confermatissimo nel suo ruolo di conduttore, per il dodicesimo anno consecutivo, ci sarà Costantino Della Gherardesca ma al suo fianco non ci sarà Fru, Gianluca Colucci, inviato nelle ultime due stagioni di Pechino Express 2025. Dopo l’annuncio ufficiale e la rivelazioni dei sostituti, il diretto interessato ha rotto il silenzio sui social per rivelare perché Fru ha abbandonato Pechino Express 2026, perché non ci sarà nella nuova edizione.

A dare l’annuncio del suo addio al programma è stato lo stesso Fru. Innanzitutto ha citato la frase del film di Iron Man La fine è parte del viaggio per annunciare la fine della sua avventura da inviato a Pechino Express 2026. Successivamente ha ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile la sua partecipazione all’adventure game di Sky perché gli ha regalato un’esperienza bellissima in cui ha corso, mangiato insetti mostruosi ma anche incontrato popoli lontani e girato il mondo. Ed infine ha concluso augurando buon viaggio ai suoi successori e spiegato i motivi del suo addio, perché non sarà a Pechino Express 2026 come inviato: “Ci tengo anche ad augurare un buon viaggio a chi partirà quest’anno!… Ci vediamo molto presto con una nuova grande avventura!”

Pechino Express 13, Fru non sarà più l’inviato: al suo posto arrivano Giulia Salemi, Guido Medo e Lillo Petrolo

Alla domanda perché Fru ha abbandonato Pechino Express 2026 ha risposto lo stesso interessato spiegando a grandi linea il motivo del suo addio, nuovi progetti in corso. Sui profili social del programma, invece, sono stati annunciati i nuovi inviati di Pechino Express 2026 sono ben tre che prenderanno il posto di Fru: Giulia Salemi, che aveva preso parte al programma in qualità di concorrente insieme alla madre Fariba Teherani, il commentatore sportivo Guido Meda e l’attore comico Lillo Petrolo. Nel frattempo su Tv8 continuano ad andare in onda le repliche della dodicesima edizione prima di scaldare i motori con la nuova edizione che a giudicare dai primi nomi di concorrenti Pechino Express 13 si preannuncia ricchissima di novità.

