Perché Gaia ha annullato il concerto: il malessere improvviso che l’ha costretta a fermarsi, ora l’artista racconta come sta davvero.

Gaia ha finalmente rotto il silenzio spiegando perchè ha annullato il suo concerto in Sardegna. La cantante è intervenuta sui social raccontando a tutti cosa si cela dietro a questa scelta sofferta, ma soprattutto, ha svelato come sta adesso. Ma facciamo un passo indietro per chi si fosse perso gli ultimi programmi dell’artista.

Gaia Gozzi avrebbe dovuto tenere un concerto in Sardegna nella località di Gonnesa. Concerto attesissimo dai suoi fan, che non vedevano l’ora di vederla esibirsi in estate in un luogo così magico. Ma tutto è saltato improvvisamente quando Gaia ha svelato di doversi fermare per via di un problema fisico, anche se all’inizio aveva tenuta misteriosa la malattia e non aveva raccontato nulla di più ai fan. Finalmente, proprio questa mattina, la cantante ha confessato il problema di salute. Ecco cos’ha detto.

Gaia, come sta oggi dopo il problema di salute: “Mi sto riprendendo“

Visto il grande affetto dimostratole dai fan, Gaia ha deciso di coinvolgere il suo pubblico in quello che è stato il suo problema di salute: “Ehi, grazie per i messaggi d’affetto e di pronta guarigione. Non ho nulla di così grave“, ha detto, “Però mi è apparsa un’otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare e, di conseguenza, non potendo prendere quota, abbiamo deciso di mantenere le date nell’entroterra raggiungibili comunque via auto. E la data che abbiamo posticipato verrà recuperata e vi terrò aggiornati“.

La cantante ha poi svelato come sta oggi dopo l’intoppo dell’otite, spiegando di stare molto meglio e di essersi quasi ripresa del tutto: “Mi sto riprendendo e spero di poter suonare domani. Vi tengo aggiornati“. Subito i fan si sono tranquillizzati dopo aver capito che a Gaia non è successo nulla di grave, ma soprattutto, dopo aver saputo che finalmente è in via di guarigione.