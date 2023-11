Perché Gerry Scotti ha pianto a Tu sì que vales per Pietro Failla?/ “Mi ha ricordato un cameriere che…”

Gerry Scotti e le lacrime a Tu sì que vales 2023

Gerry Scotti non ha mai nascosto le proprie emozioni lasciandosi spesso andare alle lacrime in tv. Il conduttore si commuove facilmente di fronte alle storie della gente comune ed è questo uno degli aspetti che lo rende così amato dal pubblico. Nel corso della scorsa puntata di Tu sì que vales 2023, durante l’esibizione di Pietro Failla nella “Scuderia Scotti”, non ha trattenuto le lacrime. “Anche il diamante più bello quando è stato tirato fuori dalla terra era grezzo. Donne è arrivato il talento!”, ha esordito Gerry Scotti alzandosi durante l’esibizione e non trattenendo le lacrime.

La commozione di Gerry ha spiazzato anche i colleghi Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. “Anche il manager della scuderia ha un cuore. Mettiamo un secondo “Italo – disco” per risollevarci il morale!”, ha proposto Maria De Filippi, ma perché Scotti ha pianto?

Ecco perché Gerry Scotti ha pianto a Tu sì que vales

A svelare perché ha pianto durante l’esibizione di Pietro Failla è stato lo stesso Gerry Scotti sui social. “La risposta vera è che io mi commuove sempre quando vedo una persona semplice commuoversi per dei sentimenti semplici”, esordisce Gerry che poi svela la seconda motivazione della sua grande emozione.

“La seconda motivazione è che, improvvisamente, guardandolo da vicino, sentendolo parlare, guardandolo negli occhi e sentendo la voce, mi ha ricordato un cameriere di una pizzeria in cui andavamo tutti all’epoca del liceo che era divertentissimo, era buffissimo, probabilmente è stato il primo cameriere a cui nella mia vita ho chiesto una pizza e il conto che purtroppo non c’è più. Questa persona me l’ha ricordato come se vent’anni, trent’anni dopo quel ragazzo ci fosse ancora e scusate se mi sono commosso“, ha concluso.













