Perché Giampiero Mughini non entra più al Grande Fratello 2023?/ Spuntano rumors sul web

Giampiero Mughini non entra più al Grande Fratello 2023?

Giampiero Mughini non entrerebbe più nella casa del Grande Fratello 2023. La presenza del giornalista non è mai stata ufficializzata, ma i rumors sul web lo davano per certo. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione del reality, TvBlog ha annunciato il forfait di Mughini che avrebbe deciso di non varcare più la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. L’annuncio di TvBlog è diventato rapidamente virale sul web con gli utenti che si chiedono il vero motivo del forfair del giornalista.

“Anche se ufficialmente Mediaset non aveva mai confermato l’indiscrezione, la presenza dello scrittore al GF era praticamente sicura” – ha scritto il sito televisivo TvBlog – “Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà”.

I presunti motivi del forfait di Giampiero Mughini

Non sono chiari i motivi che avrebbero portato Giampiero Mughini a decidere di non varcare più la porta rossa della casa del Grande Fratello, ma sul web, c’è chi rumoreggia che il tutto potrebbe essere legato alle nuove direttive imposte da Piersilvio Berlusconi. Il condizionale, naturalmente, è d’obbligo. Nel corso della prima puntata del reality show in onda l’11 settembre, potrebbe essere lo stesso Alfonso Signorini a svelare il vero motivo del forfait di Mughini.

Da parte del giornalista, per il momento, non è arrivata nessuna dichiarazione. Qualora Mughini non entrasse davvero nella casa di Cinecittà, il numero dei concorrenti ufficiali scenderebbe da 24 a 23 in attesa, eventualmente, di una futura sostituzione.

