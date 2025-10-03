Perché Giampiero Mughini non si vede più in tv? Silenzio rotto: "Dopo la malattia nessuno mi propone lavoro, la gente è maschina!"

Non è un periodo facile per Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e opinionista televisivo. Negli ultimi anni ha affrontato una dura malattia sulla quale ha ammesso che lo fa sentire costantemente stanco e affaticato ma quel che è peggio è che a causa di questa malattia lo scrittore non si vede più in tv. Infatti alla domanda su perché Giampiero Mughini non si vede più in tv ha risposto lo stesso scrittore in una lunga intervista concessa a Il Foglio.

In un lungo sfogo amareggiato e deluso, Giampiero Mughini ha confessato perché non si vede più in tv: “Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi. Amici? Evaporati.” Ed anche le sue condizioni economiche non sono delle più rosee e felici. E per garantirsi in un certo senso un presente più tranquillo, ha deciso di vendere la sua amata collezione di libri: “È una sofferenza indispensabile.”



Cosa fa oggi Giampiero Mughini? Ritorna in tv ospite a La volta buona

Oggi Giampiero Mughini si dedica principalmente a un impegno settimanale: scrivere un articolo ogni martedì per Il Foglio. «Con quello ci faccio una dieta intermittente, che fa pure bene alla salute, dicono», scherza, ma dietro la battuta si nasconde una realtà ben più seria. Di recente è stato ospite nel talk di Tommaso Labata Realpolitik ed anche in questa occsione si è lasciato andare ad uno sfogo sul perché non si vede in tv: “Dopo la malattia sono cambiato ma io ancora so graffiare. In tv non mi chiamavano perché la gente è meschina, mi vedevano col bastone e credevano non fossi telegenico. I livelli di cretineria sono altissimi”. Ed oggi, venerdì 3 ottobre 2025, è pronto a raccontarsi nel talk di Caterina Balivo La volta buona.