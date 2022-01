Perché Gianluigi Nuzzi non c’è a Quarto Grado?/ Lo “sostituisce” Alessandra Viero

Gianluigi Nuzzi salta la “prima” di Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi assente a Quarto Grado a causa del Covid-19. La notizia era già nell’aria nei giorni scorsi, quando il conduttore aveva annunciato la sua positività attraverso un video messaggio affidato ai canali social. Il presentatore di Mediaset aveva rassicurato sulle proprie condizioni di salute e come promesso, questa sera venerdì 14 gennaio, condurrà comunque la puntata di Quarto Grado. Lo farà, ovviamente, a distanza, in collegamento da casa.

In studio, a “sostituirlo”, ci sarà Alessandra Viero, come aveva detto lo stesso Gianluigi Nuzzi nei giorni scorsi. “Andremo comunque in onda e faremo una puntata importante”, le parole del giornalista affidate ad Instagram. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, pare che stia bene anche se ha trascorso alcuni giorni piuttosto probanti.

“Mi sentivo così così, continuavo ad avvertire brividi di freddo e leggeri sintomi, un po’ di mal di testa, quindi ho fatto il molecolare”, ha raccontato Gianluigi Nuzzi, consigliando ai suoi follower di usare sempre e comunque la mascherina Ffp2 e di prestare particolare attenzione. Sui social sono arrivati davvero tanti attestati di stima per il presentatore di Quarto Grado, che come da programma sarà regolarmente in onda.

La conduzione a distanza, d’altronde, non è una novità per Mediaset, dato che pochi giorni fa anche il conduttore di Quarta Repubblica, Nicola Porro, aveva presentato il suo talk show da casa perché entrato in contatto con un positivo. “Sto benissimo”, aveva rassicurato. “Però ovviamente oggi la puntata sarà fatta in remoto, una conduziuone un po’ diversa dal solito. Non sono il solo, d’altronde, quanti italiani in questo momento sono bloccati nelle loro case per questo lockdown brucoratico?”.

