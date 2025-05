Gianmarco Steri e la scelta di Cristina Ferrara a Uomini e donne

Gianmarco Steri ha scelto di concludere il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Cristina Ferrara, arrivata nel programma senza aspettative per poi provare un sentimento sempre più forte e vero nei confronti del tronista. La grande delusa della scelta è stata sicuramente Nadia Di Diodato che, dopo l’ultima esterna, ai microfoni di WittyTv aveva svelato di avere aspettative alte sulla possibilità di poter essere la scelta di Gianmarco. Le parole di quest’ultimo hanno scatenato lacrime, amarezza e delusione in Nadia che non ha nascosto le emozioni del momento, ma perché Gianmarco ha preferito Cristina a Nadia?

In tanti, infatti, si aspettavano che fosse Nadia la scelta per tutto il percorso fatto vedendo nei confronti di Cristina solo un’attrazione fisica. Così, però, non è stato e a spiegare i motivi della scelta è stato lo stesso Gianmarco.

Gianmarco Steri e la scelta di Cristina a Uomini e donne: le sue parole

Conclusa la scelta in studio, Gianmarco e Cristina hanno trascorso i primi momenti insieme durante i quali il tronista le ha spiegato perché l’ha scelta e cosa prova effettivamente per lei dopo mesi di esterne e conoscenza a Uomini e Donne.

“Sono ancora un po’ agitato. Ho un mix tra imbarazzo e desiderio adesso. Sono molto felice però. So che ultimamente ti dicevo che c’erano molte cose che non capivo di te, ma in realtà, quelle cose le penso ancora, che tante cose non le capisco, ma penso sia una cosa normale. Perché ti ho scelto? Perché ci sono stati dei momenti in cui ho cercato di andare oltre, e questo oltre l’ho visto anche in te che ti sei lasciata andare. Quindi, è quello che mi ha portato poi a dire, “ok, voglio uscire di questa ragazza, voglio uscire fuori con lei”. Però, però sei anche una testa di c***o. Ma con te sto bene e sto così tanto sereno che se anche ho dei dubbi, non me ne frega niente. Una come te non l’ho mai conosciuta. Stai provando qualcosa? Anche io adesso”.

