Gianmarco Steri: lite di fuoco con Francesca e Cristina a Uomini e Donne

Momenti di alta tensione a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, giovedì 10 aprile 2025. Tutto nasce mentre Gianmarco Steri è comodamente seduto sul trono. Dopo il classico momento del ballo al centro dello studio, Maria De Filippi richiama l’attenzione del tronista avendo notato una sua inquietudine. “Mi hanno detto che sei storto”, dice la conduttrice. Gianmarco conferma l’impressione di Maria De Filippi e afferma di essere infastidito dall’atteggiamento di Cristina e Francesca da cui si aspettava una reazione diversa di fronte al bacio passionale con Nadia.

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, infatti, la De Filippi ha mostrato l’esterna tra Nadia e Gianmarco che si è conclusa con un bacio intenso. Le immagini, però, non hanno provocato alcuna reazione in Francesca e Cristina e Gianmarco, oggi, non nasconde il fastidio.

Gianmarco Steri: prima la lite con Francesca e Cristina, poi lascia lo studio

Visibilmente irritato, Gianmarco Steri spiega che, da Francesca e Cristina che hanno sempre dichiarato di provare un forte interesse nei suoi confronti, si aspettava una reazione diversa di fronte al bacio con Nadia. “Avete visto una cosa forte”, sbotta il tronista provocando la controreazione delle due corteggiatrici. “Ma che vuoi”, urla Cristina che difende il proprio modo di essere e di reagire.

“Ma come ti permetti?”, inveisce Francesca che non tollera di essere giudicata nelle reazioni dal tronista. Fortemente deluso e amareggiato per la situazione, Gianmarco decide di lasciare lo studio per potersi calmare dietro le quinte. Prima di lasciare lo studio, chiede scusa a Nadia a cui ribadisce di non avere alcuna intenzione di mancarle di rispetto mentre, riferendosi a Cristina e Francesca, chiede di non essere raggiunto non avendo voglia di un chiarimento con nessuna delle due.