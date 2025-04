Da qualche tempo ormai, i rapporti tra Gianmarco Tamberi e il papà Marco Tamberi non sono dei migliori. Nonostante Gimbo abbia deciso di gareggiare nel salto in alto proprio grazie al papà, ex altista italiano, oltre che due volte primatista nazionale indoor, negli ultimi anni le cose tra i due non vanno più bene, tanto che Gianmarco ha anche deciso di separarsi da lui professionalmente. Marco Tamberi, infatti, ha a lungo allenato il figlio Gianmarco: sotto la sua guida, Gimbo ha raggiunto risultati molto importanti, ma negli ultimi anni l’altista ha deciso di cambiare guida.

Il sodalizio sportivo tra il papà Marco e il figlio Gianmarco Tamberi si è interrotto definitivamente nel 2022. Nonostante siano padre e figlio, i loro rapporti non sono mai sembrati idilliaci, né sotto l’aspetto sportivo né sotto quello umano. Il legame di sangue, infatti, non ha impedito malumori e litigi ai quali i due si sono spesso abbandonati. Ma quali motivi hanno portato Gianmarco Tamberi a prendere la decisione di farsi allenare da un altro coach e ad abbandonare il papà? In più di un’occasione, ne ha parlato proprio lo stesso Gimbo.

Perché Gianmarco Tamberi si è separato dal papà Marco Tamberi? “I motivi…”

“I motivi sono stati veramente tanti, motivo per cui dopo che un rapporto si deteriora a tal punto, diventa complicato metterci delle pezze” ha spiegato Gianmarco Tamberi parlando della divisione professionale dal padre, Marco. Dopo che ha scelto di affidarsi ad un altro allenatore, Gimbo non ha mantenuto neppure dei rapporti di altro genere con il padre: l’uomo, infatti, non ha preso affatto bene la decisione del figlio.

Quando a Gianmarco Tamberi è stato chiesto se gli mancasse il padre, lui ha risposto solamente “Passo”, senza dunque dare spiegazioni. Non è chiaro, dunque, quale sia il rapporto attuale tra il papà e Gimbo: l’ultima volta che il campione olimpico aveva avuto modo di parlarne, aveva spiegato che tra loro le cose non vanno affatto bene. I rapporti, infatti, sono deteriorati e i due non si parlano da oltre due anni.

