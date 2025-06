Il cantautore napoletano ha scelto di lasciare il talent The Voice per dare vita a nuovi progetti. Spunta il nome del suo sostituto.

D’Alessio ha collaborato con Antonella Clerici e la squadra di The Voice of Italy per cinque edizioni, e adesso è pronto a voltare pagina per iniziare nuove avventure lavorative. Da poco è stato annunciato che l’artista ha detto addio al talent show di Rai 1, che da tanti anni conquista l’attenzione del pubblico sia con la versione Senior che con quella Kids. Pare che lui stia per approdare su Mediaset, con una passaggio di rete che non è affatto passato inosservato. Il suo recente concerto Sicily for Live è stato trasmesso proprio da Canale 5 e ha riscosso un grande successo.

Matrimonio a Prima Vista, una coppia sposa di nuovo: fan impazziti a Napoli/ Ecco di chi si tratta!

Gigi D’Alessio via da The Voice: ecco perché

Il cantante napoletano è stato il protagonista del talent Rai insieme a Loredana Berté, Clementino e Arisa. I quattro hanno infatti partecipato al programma come giudici e con la loro personalità hanno catturato l’attenzione del pubblico. Adesso, il prodotto di Antonella Clerici subirà una modifica sostanziale, dato che il cast cambierà per via della decisione di D’Alessio di andare via da quello studio. Il motivo starebbe nell’inizio di un nuovo show musicale da condurre in prima serata su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada.

Sardegna: a Palau i luoghi dell'energia cosmica/ Boschi, chiese e sentieri tra misteri e realtà

Per il momento si tratterebbe di un progetto top secret, che segnerebbe però una svolta importante nella carriera televisiva dell’artista. Intanto ci si sta chiedendo chi sarà il suo sostituto a The Voice.

The Voice, chi ci sarà al posto di Gigi D’Alessio

Per il momento il nome più quotato sembra essere quello di Nek, che tra l’altro di recente si è già affacciato al palinsesto Rai per capitanare il programma Dalla Strada al palco insieme a Bianca Guaccero. Le voci dicono che potrebbe ora esserci per lui questa grande opportunità. Secondo quanto scritto da Affari Italiani, sarebbe proprio lui il prescelto per entrare nella squadra di coach della prossima edizione del talent, che è tra l’altro molto attesa su Rai 1. Il suo nome era comparso anche come possibile co-conduttrice di Domenica In insieme a Mara Venier e Gabriele Corsi. Una voce – questa – che è stata smentita durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026.

"Freddie Mercury ha una figlia segreta"/ L'indiscrezione: "C'è la prova del Dna"

Davide Maggio ha invece svelato che il cantautore toscano sarebbe stato escluso dal progetto, ma che potrebbe essere inserito proprio nel talent show Rai, riportandolo così in prima serata come protagonista. Nel mese di febbraio 2026, l’artista sarà tra l’altro nuovamente al timone del programma Dalla Strada al Palco con Bianca Guaccero. Al momento non si sa se l’indiscrezione su The Voice sarà confermata, anche perché non c’è stata ancora l’ufficialità.