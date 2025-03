Battute finali e ultimi verdetti, la finale del Grande Fratello si avvicina e quando ormai il cerchio è prossimo a stringersi in maniera inesorabile crescono le curiosità degli appassionati per coloro che ancora aspirano ad un posto nel cast dei finalisti. Spicca Giglio – all’anagrafe Luca Giglioli – tra gli ‘highlander’ di questa edizione essendo uno dei pochi rimasti ad aver preso parte al reality fin dagli esordi di questa stagione. C’è una domanda che però, sovente, alimenta la curiosità sul concorrente da parte degli appassionati. Ma perchè Giglio si chiama così, da dove nasce il soprannome di Luca Giglioli al Grande Fratello?

La risposta al perchè Giglio si chiama così potrebbe stupire; il soprannome di Luca Giglioli nasce proprio al Grande Fratello e sostanzialmente poggia su due motivazioni, entrambe per questioni di comodità seppur per ragioni differenti. In primis, il suo nome di battesimo: chiamandosi Luca come anche un altro concorrente – Luca Calvani – nel corso dell’esperienza nel reality è risultato quasi naturale trovare una variante che permettesse nei dialoghi una più agevole distinzione.

Luca Giglioli ‘alias’ Giglio al Grande Fratello: conserverà lo pseudonimo anche nel suo lavoro?

Qual è invece il secondo motivo per il quale Giglio si chiama così? Il soprannome di Luca Giglioli al Grande Fratello, nel merito della seconda motivazione, nasce da un’esigenza – se vogliamo – anche piuttosto banale. Dal suo cognome, con una semplice abbreviazione, si arriva appunto a ‘Giglio’. Dunque, quando si dice ‘due piccioni con una fava’: piacevole abbreviazione e maggiore distinzione da un omonimo presente nel reality. Il soprannome di Luca Giglioli al Grande Fratello potrebbe tra l’altro dare uno spunto al parrucchiere; data la sua fama professionale per bravura e meriti, potrebbe sfruttare lo pseudonimo anche nel contesto di lavoro. Chissà che non decida, una volta terminato il percorso, si seguire tale consiglio; non sarebbe, alla fine, una cattiva idea.