Perché Gilles Rocca e Miriam Galanti si erano lasciati?/ “C’è stato un momento…”

Gilles Rocca e Miriam Galanti, l’ombra di un tradimento nel loro rapporto: perché si erano lasciati?

Gilles Rocca è fidanzato con Miriam Galanti. La compagna è apparsa proprio nel pubblico nella scorsa puntata di Tale e quale Show. In questa occasione, Miriam ha accolto una particolare richiesta di Loretta Goggi che le ha chiesto quando si sarebbero sposati. La coppia sta insieme da tredici anni anche se lo scorso anno dopo l’esperienza di Gilles all’Isola dei Famosi qualcosa nel loro rapporto si era incrinato. L’indiscrezione di una crisi era rimbalzata ovunque ma la coppia non aveva confermato né smentito. Nel corso di questa separazione, il gossip ha rumoreggiato di un presunto tradimento da parte di lui che avrebbe portato lei a dirgli addio. Ancora oggi non è dato sapere che cosa avesse portato alla rottura, l’unica certezza è che Gilles e Miriam siano tornati insieme più felici e innamorati che mai.

Gilles Rocca e Miriam Galanti avevano trascorso anche un’estate separati e non mostrandosi più insieme sui social avevano messo in allerta i fan. Poi un post Instagram di Gilles Rocca aveva rasserenato gli animi: “È stato un periodo strano, oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri “amori”… C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo… ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme”.

Gilles Rocca ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Nello stesso post Instagram infatti Gilles aveva aggiunto: “Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male… per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”.

Gilles Rocca e Miriam Galanti Si erano conosciuti giovanissimi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma che entrambi frequentavano quando, ancora alle prime armi, coltivavano il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Tra loro scattò subito un vero e proprio colpo di fulmine. Gilles Rocca ha sempre espresso il desiderio di formare una famiglia assieme a Miriam Galanti tanto che in un’intervista di qualche tempo fa aveva rivelato: “La amo da impazzire, è una donna meravigliosa. Ogni settimana le chiedo di fare un figlio, ma lei non vuole, dice che è presto. Oh, io c’ho trentasette anni, me sto a invecchia’, ma lei niente. Scherzi a parte, quando anche lei sarà pronta, ne riparleremo”.











