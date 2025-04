Come tanti bambini, anche Gilles Rocca aveva un sogno quando era piccolo: diventare un calciatore. Un desiderio che poi non si è realizzato anche se è riuscito comunque a fare tante cose belle nel corso della vita, diventando un attore di talento, tra i più amati dal pubblico e i più richiesti dai registi. Proprio lui sarà protagonista di “L’ultima sfida” dove interpreterà il giocatore di pallone Massimo De Core: una storia inventata che però ha colpito particolarmente Gilles, che da bambino aveva proprio quel desiderio di lavorare nel mondo del calcio. Ma allora perché Gilles Rocca non ha fatto il calciatore?

Capita nella maggior parte dei casi che purtroppo il sogno di giocare e arrivare magari in Serie A, resti un desiderio in un cassetto. Ed è successo anche a Gilles, che è riuscito comunque a far cose importanti nel mondo dello spettacolo, trovando dunque un’alternativa a quello che era il suo sogno primario. Ma perché Gilles Rocca non ha fatto il calciatore? “Ho iniziato a giocare a calcio a tre anni nella parrocchia del mio paese ma a 21 anni questo sogno si è infranto” ha rivelato l’attore, che dunque sperava di poter arrivare lontano con il suo talento ma purtroppo si è dovuto arrendere all’evidenza dei fatti.

Perché Gilles Rocca non ha fatto il calciatore? Fermato da un infortunio

Gilles Rocca ha dovuto trovare una strada alternativa al calcio quando un infortunio piuttosto grave ha spezzato il suo sogno. L’attore sperava di poter arrivare ad alti livelli, magari in Serie A, ma così non è stato proprio a causa di un problema fisico piuttosto grave, che lo ha portato ad abbandonare il mondo del calcio. Nonostante ciò il pallone è rimasto sempre un pensiero fisso nella mente di Gilles, che girando “L’ultima sfida” ha avuto modo di rivivere quel desiderio sopito nel fondo del suo cuore ormai da tanti anni.