Perchè Ginevra Lamborghini assente alle nozze della sorella Elettra?/ La verità è…

GINEVRA LAMBORGHINI ASSENTE AL MATRIMONIO DELLA SORELLA ELETTRA

Ginevra Lamborghini è finita su tutti i giornali in questi giorni uscendo dall’ombra a cui è destinata in quanto sorela di Elettra Lamborghini. La giovane non ha scritto una canzone e non è nemmeno in proncinto di lanciare un suo reality o un film che la vede protagonista, ma è finita sui siti e sui giornali solo perché sui social, rispondendo ad una domanda dei fan, non ci ha messo molto a raccontare che non sarebbe stata tra gli ospiti al matrimonio della sorella. La notizia ha fatto subito il giro del mondo soprattutto alla luce del fatto che le altre due sorelle erano addirittura state scelte come damigelle al fianco della sposa, e così tutti per giorni si sono chiesti il perché anche se la bocca di entrambe è rimasta cucita almeno fino a dopo il sì.

ELETTRA DICE LA SUA SULL’ASSENZA DELLA SORELLA MA..

Ad alzare il velo sulla motivazione della sua assenza ci ha pensato proprio Elettra Lamborghini che in un’intervista a Chi ha ribadito quanto detto in precedenza ovvero che alle nozze c’erano solo le persone che gli sposi desideravano, quelle che ‘erano vicine al loro cuore’. Proprio Elettra Lamborghini aveva risposto alle storie della sorella al grido di ‘silenzio, tutto il resto scompare’. Sui social comunque anche Ginevra ha voluto augurare il meglio alla neo coppia, scopriremo più avanti le motivazioni della sua assenza? Per adesso è ancora presto per dirlo ma la partecipazione di Elettra a Verissimo oggi pomeriggio potrebbe essere la chiave.



