Perchè Ginevra Lamborghini assente in puntata al GF Vip/ L’ex gieffina chiarisce

Ginevra Lamborghini: “Ero assente per l’uscita del mio nuovo singolo”

Ginevra Lamborghini è sempre presente in studio al Grande Fratello Vip 2022 e spesso viene tirata in causa da Alfonso Signorini. In particolare, i fan sono curiosi di sapere cosa pensa delle dinamiche che stanno accadendo tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

GF Vip, Antonino dedica a Ginevra Lamborghini “Non lho dimenticata”/ Lei lancia frecciata

Purtroppo, nell’ultima puntata Ginevra Lamborghini non sedeva tra gli eliminati in studio e sul web sono partite le ipotesi. In realtà, a spiegare i motivi per cui era assente in studio è la stessa ereditiera che sui social scrive: “Tra poche settimane uscirà il mio nuovo inedito e domani sarà un giorno importante per la realizzazione di tutto ciò, per questo non ho avuto modo di essere in puntata“. Dunque, l’ex gieffina era assente per motivi di lavoro ma i fan non vedono l’ora di sapere come reagirà alle notte bollenti tra l’hair stylist e l’influencer spagnola.

Aereo dai GINTONIC al GF VIP: Edo Tavassi allarma Spinalbese/ "Se ti metti con Oriana ti sbattono fuori…"

Ginevra Lamborghini e la frecciata ad Antonino Spinalbese: gelosa di Oriana?

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese hanno legato quando l’ereditiera era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Da allora i fan hanno cominciato a sperare nascesse una storia, ma nelle ultime settimane il bel parrucchiere sembra essere preso da Oriana Marzoli.

Ginevra Lamborghini non ha commentato le ultime dinamiche tra i gieffini e questo silenzio è sospetto secondo il web. Giorni fa, però, l’ereditiera ha lanciato una frecciatina ad Antonino; l’ex gieffina ha condiviso uno scatto con il suo animale domestico e ha scritto: “Oliver si che se ne intende di grattini”. La frase è chiaramente rivolta all’hair stylist e ai famosi grattini che si lascia fare dalle altre concorrenti della Casa; ma cosa dirà delle ultimi immagini sotto le coperte con Oriana? I “gintonic” dovranno aspettare ancora qualche giorno per scoprire la reazione della loro beniamina, la suspence è davvero alle stelle.

Ginevra Lamborghini ha il Covid-19?/ "Sono malatina, ho il mal di gola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA