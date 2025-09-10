Perché Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati? L'ex coppia è stata insieme per circa 5 anni, poi l'improvvisa rottura: le misteriose cause

Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, da Paperissima Sprint alla storia d’amore

Oggi pomeriggio, mercoledì 10 settembre 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo. Tra gli ospiti in studio troviamo anche Giorgia Palmas, pronta a raccontarsi tra carriera e vita privata, quest’ultima nel corso degli anni spesso finita sotto i riflettori del gossip nazionale. L’ex Velina, che oggi è felicemente sposata con il marito Filippo Magnini, in passato ha avuto altre due importanti storie d’amore.

La prima è quella con l’ex calciatore Davide Bombardini, dal quale ha avuto la prima figlia Sofia nata nel 2008. A seguire è arrivata la lunga storia d’amore con l’ex fidanzato Vittorio Brumotti, celebre campione di bike trial nonché uno degli storici inviati di Striscia la Notizia. La coppia si è conosciuta nel 2011 quando entrambi hanno vissuto la medesima esperienza professionale: la conduzione di Paperissima Sprint su Canale 5.

Dalla televisione alla vita privata, i due ex si sono avvicinati tantissimo e la Palmas a Domenica Live da Barbara D’Urso, diversi anni fa, aveva commentato: “Lavorativamente ci siamo trovati subito. Ci siamo avvicinati nel corso del tempo“. La loro storia d’amore è così sbocciata nel 2012, ma è purtroppo giunta al capolinea diversi anni dopo, nel 2017.

Perché Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati? Le misteriose cause

Ma perché Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati? Quali sono state le cause scatenanti della rottura dopo circa 5 anni d’amore? Purtroppo le motivazioni del loro addio non sono mai state del tutto rivelate, con i diretti interessati che non sono mai realmente entrati nell’argomento per spiegarne le ragioni. Secondo le indiscrezioni, potrebbero essere state alcune divergenze caratteriali ad averli allontanati, ma il condizionale resta d’obbligo.

Dopo la rottura, entrambi si sono rifatti una vita e hanno aperto un nuovo capitolo sentimentale. Giorgia Palmas ha conosciuto il campione di nuoto Filippo Magnini con cui si è fidanzata nel 2018: nel 2020 è nata la loro prima figlia in coppia, Mia (la secondogenita per l’ex Velina) ed è arrivato il matrimonio prima con rito civile nel 2021 e successivamente in chiesa nel 2022.

Vittorio Brumotti ha invece intrecciato una relazione con Annachiara Zoppas, durata ben 7 anni e bruscamente interrotta nel corso di quest’estate; è stato l’inviato di Striscia la Notizia ad annunciare la rottura con un messaggio su Instagram che ha colto tutti di sorpresa.