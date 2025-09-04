Giorgio Armani senza figli, il rimpianto più grande: “Avrei voluto essere papà, ma non è accaduto. Ho capito tardi che sarei stato perfetto.

Morto all’età di 91 anni, Giorgio Armani ha segnato la storia della moda e non solo in tutto il mondo. Eppure, nonostante sia stato senza dubbio un personaggio di rilievo e trasformativo, ha avuto una vita privata e sentimentale ricca di sfide e rimpianti, come ad esempio quello di non aver avuto figli. Per lui è stato questo il rimorso più grande, ma dopo tutto le sue storie amorose lo hanno portato a non diventare mai padre.

In un’intervista al Corriere della Sera, Giorgio Armani aveva rivelato che nella sua vita gli è mancato non avere figli: “Moltissimo. Un mio dipendente, Michele, ha una bambina di cinque anni che adoro, la considero quasi come mia, e questo mi ha fatto capire che sarei stato un ottimo papà. Si chiama Bianca“. Nell’intervista intima aveva svelato dettagli intimi compresi gli amori del passato e di quando aveva scoperto di essere attratto dagli uomini.

Giorgio Armani e la scoperta dell’omosessualità: “Un sentimento bellissimo“

Oltretutto, sempre nell’intervista aveva parlato del suo ritiro, dato che non riusciva più a dormire la notte e aveva deciso di formare qualcuno per continuare il suo lavoro. Nel corso degli anni Giorgio Armani si era poi fidanzato con Sergio Galeotti, conosciuto in Versilia. I due diventarono subito amici e soprattutto, supporter vicendevoli. Sergio lo aveva anche aiutato a mettersi in proprio e buttarsi nel mondo della moda a Milano in modo serio.

Nell’intervista del 2024 Giorgio Armani, morto il 4 settembre 2025, si era sbottonato sul suo primo amore: “Fu sotto un capannone sulla spiaggia di Misano Mare, alle 5 del pomeriggio, quando tutti i ragazzi della colonia venivano ricoverati sulla spiaggia per rilassarsi“, spiegava, e lui, che era ancora un bambino, si innamorò per la prima volta di un giovane uomo. Un sentimento che per lui era ancora ignoto, anche perchè non riusciva a fare distinzione tra uomo e donna: “Era un’attrazione che sentivo, una cosa bellissima: non vedevi l’ora di stargli vicino, di farmi accarezzare… una grande emozione. Queste cose non le ho mai dette a nessuno. È un ricordo molto emozionante“.