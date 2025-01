Per oltre vent’anni è stato il fulcro della sua passione, del suo successo professionale e dei consensi guadagnati con merito per il talento ai fornelli. Arriva quindi inattesa e improvvisa la notizia della chiusura del ristorante di Giorgio Locatelli a Londra, appena dopo il cenone di Capodanno. Un 2025 amaro dunque per il noto chef e giudice di MasterChef Italia.

La Locanda Locatelli, nata a Londra nel 2002, chiude definitivamente i battenti; ma perchè? E’ stato lo stesso chef Giorgio Locatelli a darne l’annuncio sui social senza nascondere l’amarezza e la tristezza senza però entrare nel merito delle ragioni che avrebbero portato a tale decisione. Il noto ristorante, sorto nel quartiere Marylebone della capitale inglese, rappresentava il traguardo dello chef che dopo essersi trasferito a Londra nel 1983 era dunque riuscito a dare seguito alla sua passione prima conquistando la prima stella Michelin nel ‘99 e poi 3 anni dopo con l’apertura della Locanda Locatelli.

Chiude definitivamente il ristorante Locanda Locatelli: “Quando si chiude una porta…”

“Con la tristezza nel cuore e per ragioni indipendenti dal nostro controllo che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora”. Inizia così il post affidato ai social da Giorgio Locatelli – come riporta Leggo – che annuncia il perchè della definitiva chiusura del suo ristorante a Londra dopo oltre vent’anni di storia. “Quando si chiude una porta, se ne riapre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto”. Dunque, lo chef e giudice di MasterChef Italia ha comunque lasciato intendere di essere già all’opera nel merito di nuovi progetti che prossimamente potrebbero vedere la luce.