Perché Giulia e Talisa non ci sono a Striscia la Notizia?/ Quarantena, tornano Veline Shaila e Mikaela…

VELINE GIULIA PELAGATTI E TALISA RAVAGNANI IN QUARANTENA FIDUCIARIA

Le veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva tornano a Striscia la Notizia. Quelle attuali, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, sono infatti in quarantena fiduciaria. Ad annunciarlo è stato lo stesso programma, spiegando che queste ultime «nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al Coronavirus». Striscia la Notizia ha fatto sapere che entrambe stanno bene, ma dovranno seguire le puntate da casa in attesa di tornare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci.

Sergio Friscia/ "Il mio cognome fa rima con Striscia, Ricci mi ha scelto per questo"

Giulia Pelagatti non ha commentato ufficialmente la notizia, limitandosi su Instagram a condividere nelle storie quella con cui Striscia la Notizia annuncia la “sostituzione”. Stessa scelta fatta dalla collega Talisa Jade Ravagnani.

STRISCIA LA NOTIZIA, VELINE GIULIA PELAGATTI E TALISA RAVAGNANI SOSTITUITE TEMPORANEAMENTE

«Deja vu» ha scritto invece Shaila Gatta nelle stories su Instagram. Invece nel profilo di Mikaela Neaze Silva ci sono gli auguri di buon compleanno a Striscia la Notizia. Parla a ragione di deja vu Shaila Gatta perché lei e Mikaela hanno ricoperto il ruolo di veline dal 2017 al giugno 2021. Al loro posto erano state scelte Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, due volti già noti al pubblico di Mediaset perché entrambe sono state allieve nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sostituzione però è solo temporanea, legata al fatto che nelle ultime ore sono state costrette ad auto isolarsi a causa di un contatto con una persona risultata positiva. Quel che conta è che le loro condizioni di salute siano ottime, quindi dovranno attendere il tempo necessario per evitare l’eventuale diffusione del virus. Poi potranno ritornare al loro posto sul bancone di Striscia la Notizia.

Chi è Roberto Lipari/ Da "Eccezionale Veramente" a Striscia la notizia: il comico è single?

Da stasera a Striscia tornano le Veline dei record Shaila e Mikaela: Giulia e Talisa in quarantena fiduciaria. #striscialanotizia https://t.co/5QgUGkF866 — Striscia la notizia (@Striscia) November 8, 2021

LEGGI ANCHE:

Striscia la Notizia Vs Tommaso Zorzi "Vergogna"/ Gabibbo: "Fa la morale ma bestemmia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA