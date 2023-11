Perché Giuliano Peparini ha lasciato Amici?/ “Ho deciso di fermarmi con questo programma per…”

Giuliano Peparini: ecco perché ha lasciato Amici

Giuliano Peparini è stato, tra i vari direttori artistici del serale di Amici, uno dei più amati dal pubblico. Con il suo talento è in grado di creare delle coreografie super scenografiche che lasciano sempre i telespettatori senza parole. Da qualche anno, però, Giuliano Peparini ha deciso di lasciare il talent. Una decisione inaspettata per i telespettatori che, con il tempo, hanno metabolizzato l’addio del coreografo al serale del programma di Maria De Filippi, ma perché Giuliano Peparini ha lasciato Amici?

“Quest’anno ho deciso, dopo attente riflessioni, di fermarmi per un po’ con questo programma e di non accettare il ruolo di Direttore Artistico per dare spazio ad altri progetti che avevo messo da parte e che mi porteranno a viaggiare tanto, ma soprattutto a portare un po’ d’Italia nel mondo”, le parole di Peparini in un lungo post su Instagram.

Giuliano Peparini torna ad Amici?

Tra Giuliano Peparini e Maria De Filippi c’è sempre stato un rapporto di stima e fiducia. In futuro, dunque, il fratello di Veronica Peparini potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di direttore artistico nella scuola di Amici? A svelare la verità è stato lo stesso Giuliano in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica.

“Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione, alla fine avevo bisogno di ricaricarmi”, le parole del coreografo.

