Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, Rosanna Siino e Giuseppe Molonia si sono lasciati.
Giuseppe Molonia e Rosanna Siino sono stati due dei protagonisti della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne. Entrambi siciliani, single e genitori separati, Giuseppe e Rosanna si sono piaciuti incontrandosi nello studio del dating show di canale 5 per poi cominciare ad uscire insieme. Sin dai primi appuntamenti, Giuseppe ha ammesso di essere stato colpito da Rosanna per la quale il sentimento è diventato sempre più forte. Durante i vari confronti in studio, invece, Rosanna ha preso le distanze ammettendo di non ricambiare il sentimento.
Una dichiarazione che ha portato Giuseppe ad allontanarsi ma che ha portato ad un epilogo inaspettato: Rosanna, infatti, ha capito di volerci provare lasciando con Giuseppe lo studio. I due, così, si sono frequentati dividendosi tra Roma e la Sicilia, ma ad oggi, la relazione è giunta al termine.
Giuseppe Molonia e Rosanna Siino: dalla crisi al ritorno di fiamma fino alla rottura
Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, dopo un inizio idilliaco, hanno affrontato una crisi che, però, sono riusciti a superare al punto da esserci concessi anche un viaggio di coppia. Dopo aver condiviso diversi contenuti sui social di tale viaggio, i due hanno poi smesso di farsi vedere insieme. Rispondendo alle domande dei fan, Rosanna ha spiegato di non aver mai parlato di rottura ma ad oggi pare evidente che tra i due la storia non stia andando avanti.
Giuseppe, infatti, pur essendo stato pizzicato più volte, non è stato mai visto insieme a Rosanna. Negli scorsi giorni, inoltre, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione su Giuseppe e un’altra dama con cui sarebbe stato visto. La dama e il cavaliere del trono over, dunque, si sono lasciati definitivamente? Durante le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, dunque, arriverà la verità.