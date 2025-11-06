Perché Grande Fratello non va in onda oggi 6 novembre 2025: Ascolti flop e spunta data chiusura (vicinissima), Mediaset valuta altre strategie

Niente raddoppio settimanale per il Grande Fratello. La nuova edizione dello storico reality di Canale 5 giunto al suo 25esimo anno non sta dando i risultati sperati. Gli ascolti sono un flop su tutti i fronti ed anche la scelta del raddoppio settimanale, che negli anni scorsi è riuscito comunque a mantenere un ottima media ascolti, ha avuto un effetto boomerang. La puntata di giovedì 30 ottobre, infatti, ha visto un crollo negli ascolti vedendo il reality sprofondare al 13% di share.

Numeri bassissimi e oltre ogni più funesta aspettativa che hanno spinto Mediaset a correre ai ripari tagliando il raddoppio settimanale e facendo saltare la puntata del giovedì ed ecco perché Grande Fratello non va in onda oggi 6 novembre 2025 ed al suo posto la prima serata di Canale 5 verrà occupata dalla fiction Il Conte di Montecristo con Pierfrancesco Favino nei panni dell’Abate Faria. E non è tutto perché Hit su Affari Italiani.it ha riportato un interessante retroscena sul futuro del Grande Fratello di Simona Ventura.



Flop di ascolti per il Grande Fratello si corre ai ripari tra cambio giorno e chiusura anticipata

Svelato perché Grande Fratello non va in onda oggi 6 novembre 2025 non resta che riportare quale sarà il futuro dell’attuale edizione del Grande fratello sempre secondo Hit: “Secondo le voci che circolano pare che Endemol, la società proprietaria del format e che lo produce per Canale 5, abbia espresso una sua idea circa la conclusione anticipata di questa serie. In particolare si vorrebbe evitare il confronto diretto con il reboot di Sandokan, che partirà lunedì 1 dicembre in prime time su Rai1.”

Insomma considerando gli ascolti disastrosi si fa sempre più certa l’ipotesi della chiusura anticipata. Le ipotesi in campo sono solo due: da un lato cambiare giorno di messa in onda del GF, evitare il lunedì ed il confronto diretto con le fiction di successo come Blanca e Il commissario Ricciardi e soprattutto il reboot di Sandokan con Can Yaman oppure, ed è la più plausibile, andare verso la chiusura anticipata. Ed anche qui Hit ha spifferato che il Grande Fratello chiude prima e c’è già la data dell’ultima puntata: 24 novembre, vicinissima.