Perché Guè si chiama così: il soprannome nasce da una malformazione all’occhio

Guè ha cominciato la sua carriera artistica nel 2005, scegliendo appunto come nome d’arte quello di Guè Pequeno. Ma perché Guè si chiama così? Il nome è stato scelto per via di una sua malformazione fisica. Guè, infatti, da quando è nato ha la blefaroptosi, una malformazione dell’occhio che porta la palpebra ad essere più calata: per questo il suo occhio sinistro risulta leggermente chiuso. Proprio per questa ragione il rapper ha deciso di chiamarsi in questo modo. Il suo nome d’arte “Guè” nasce infatti da “Guercio”, il soprannome con il quale veniva chiamato dai tempi delle medie. “Il Guercio” è stato il primo pseudonimo con il quale l’artista milanese ha debuttato sulle scene, per poi abbreviarlo appunto in “Guè”: inizialmente si chiamava “Guè Pequeno” e solamente più avanti ha tolto la seconda parte dal suo nome d’arte.

Bianca Balti, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera?/ La rivelazione hot a Belve

Perché Guè si chiama così: “Non ho mai pensato di correggere questo difetto”

“Non ho mai pensato di correggerla perché è il mio segno distintivo. Io ero un bambino timido, mi prendevano per il culo, ma non è stato un trauma” ha raccontato Guè, che in una precedente intervista aveva spiegato come da bambino venisse preso in giro per via di questo suo problema fisico. Solamente crescendo il rapper ha superato le critiche e di quel difetto fisico ne ha fatto un punto di forza, costruendoci sopra una carriera intera.

Garlasco, Lovati: "Sempio e Stasi sono innocenti"/ "Su Andrea prove insignificanti..."

La blefaroptosi, malformazione all’occhio conosciuta anche come ptosi palpebrale, è una malformazione della palpebra. Guè non riesce infatti ad aprire completamente l’occhio sinistro. Un problema che il rapper ha fin da quando è un bambino, dalla nascita. Una malformazione che ha segnato la vita dell’artista, una sorta di segno distintivo che non vuole correggere perché lo considera appunto parte di sé.