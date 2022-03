Perché Guendalina Tavassi assente all’Isola dei Famosi?/ E’ rimasta in albergo…

Guendalina Tavassi, slitta la partenza: “Penso abbiate capito che…”, la reazione del fidanzato

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo non sono sbarcati all’ “Isola dei Famosi” nella prima puntata di ieri sera. Una larga fetta di pubblico ha mostrato la sua delusione sui social. Guendalina non sarebbe sbarcata in Honduras perché rimasta a completare la quarantena in albergo. i Tavassi entreranno in gioco nella puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda giovedì 24 marzo. Con loro, anche Blind, Roberta Morise e Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Sui social è intervenuto anche Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi: “Penso che abbiate capito che Edoardo e Guendalina entreranno giovedì. Dobbiamo rimanere tutti collegati. Ci sarà il grande ingresso”.

Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Edo Tavassi/ "L'amore non finisce, si trasforma"

Su Twitter ci sono stati molti commenti ironici. Secondo qualche utente, Guendalina si starebbe divertendo in albergo a spiare le mosse dei concorrenti che sono già sbarcati in Honduras: “Pensando a Guendalina in albergo che si starà studiando le mosse di ogni singolo concorrente guardando la puntata dal cellulare e utilizzando i giga dei Cugini di Campagna per l’hotspot”. Guendalina Tavassi non è nuova ai reality show. Dopo dieci anni dall’ultima partecipazione all’Isola dei Famosi, torna a mettersi in gioco come naufraga insieme al fratello Edoardo. Esuberanti e scatenati, oltre che molto legati e complici, i due parteciperanno al reality come coppia e daranno sicuramente del filo da torcere agli altri naufraghi in Honduras.

Gaia, Chloe e Salvatore: figli Guendalina Tavassi/ Quei dissapori con la primogenita

Guendalina Tavassi accusata di abbandonare i suoi figli: “Se non ci penso io…”

Guendalina Tavassi è stata contattata dalla produzione del reality. E’ stata lei stessa a rivelarlo durante una diretta di qualche settimana fa su Instagram. In questo periodo sta affrontando una delicata questione legale con il padre dei suoi figli, che è addirittura finito in carcere dopo alcuni episodi di violenza nei confronti della 36enne. Guendalina ha rivelato di essere stata presa in considerazione dalla produzione del reality: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante. Altrimenti chiedi pure tu di andare!”.

Umberto D'Aponte, ex marito Guendalina Tavassi/ Lei: "In galera per ciò che ha fatto"

Qualcuno l’ha rimproverata di lasciare da soli i figli ma Guendalina li ha zittiti chiarendo che senza questo lavoro non potrebbe mantenerli: “Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”. Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi vedremo il suo ingresso assieme al fratello Edoardo. Alte sono le aspettative su di loro e speriamo che non vengano tradite.













© RIPRODUZIONE RISERVATA