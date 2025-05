Con la sua fuga dall’Italia, Camila Giorgi ha indispettito e incuriosito molti osservatori e fan. Perché il suo addio al belpaese è stato accompagnato da non poche polemiche, tra presunte “tensioni” con il Fisco ed un modo di pensare – quello tipicamente italiano – che l’ex tennista non sentiva più suo. Infatti, ormai da diversi mesi, la sua nuova casa è in Argentina, dove ha raggiunto il fidanzato Ramiro Marra – legislatore di Buenos Aires, con un passato nel partito di destra de La Libertad Avanza, che oggi ha come leader Javier Milei.

“Gli argentini sono più aperti e accoglienti”, ha detto l’ex tennista, sottolineando la sua gioia del trasferimento in Sudamerica. L’ex giocatrice ha salutato il mondo dello sport dopo aver fatto il pieno di titoli: ben quattro in carriera, con una impresa indimenticabile nel 2021 col WTA 1000 di Montreal. La marchigiana dunque non fa misteri sul suo trasloco in terra sudamericana e allo stesso tempo non sembra avvertire alcuna mancanza del suo paese di origine.

“Venni in Argentina qui tanti anni fa e avevo detto a mio padre che un giorno volevo viaggiare e trasferirmici”, ha detto in una interessante intervista di qualche tempo fa al quotidiano La Nación. “Qui c’è molto da fare e la mia settimana è sempre piena e questa cosa mi piace tanto”, le parole dell’ex tennista.

Negli ultimi anni, come dicevamo, in Italia aveva dovuto fare i conti con parecchie pressioni e tensioni di cui avrebbe voluto fare a meno. Dalle polemiche per la questione vaccini al Fisco, Camila Giorgi non sembra essersi affatto pentita della sua fuga. Anzi, ci tiene a precisare che la sua nuova vita la rende felice come non mai e dell’Italia proprio non sembra avvertire alcuna nostalgia.

