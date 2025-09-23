Perché la camorra ha deciso di uccidere il giornalista napoletano Giancarlo Siani? Con la sua penna ha fatto tremare i poteri forti

Quando qualcuno si avvicina troppo alla verità i poteri forti lo mettono a tacere al fine di perseverare nei loro oscuri scopi. Giancarlo Siani era un giornalista, realizzatore di inchieste che hanno fatto tremare la camorra negli anni ‘80 tanto che alla fine hanno dovuto ricorrere a ciò che c’è di più abbietto: l’omicidio.

Il giornalista, infatti, è stato assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985 e per ricordarlo, affinché la sua memoria non si spenga mai, ma anzi brilli come un faro nel buio della vita, Rai3 manderà in onda stasera un documentario sulla sua vita e sul coraggio mostrato nella ricerca della verità.

Giancarlo Siani ha fatto tremare la camorra negli anni ‘80 e per questo è stato ucciso

Ha realizzato centinaia di articoli eppure Giancarlo Siani era una collaboratore senza contratto. Il direttore del quotidiano per il quale lavorava, ovvero Il Mattino, aveva pronta la sua lettera d’assunzione, ma purtroppo otto colpi di pistola hanno messo fine alla sua giovane vita e a tutti i suoi sogni di grandezza. Una ferita ancora aperta tutt’oggi.

Il 10 giugno dello stesso anno in cui è morto un articolo di giornale ha fatto tremare la camorra, infatti si parlava degli equilibri mafiosi dopo l’arresto del boss Valentino Gionta, rivelando il patto con il clan dei Nuvoletta e denunciando i rapporti poco puliti con la politica. A ucciderlo sono stati Armando Del Core e Ciro Cappuccio, che facevano parte del clan Nuvoletta. L’ordine vero fu dato, però, dal capo dei capi Totò Riina perché la sua penna era diventata scomoda per i loro affari. Nel 2009 il regista Marco Risi ha raccontato la storia del giornalista con il film Fortapàsc.

